El ofertón de la FIFA en respuesta a las críticas por los precios de las entradas del Mundial 2026
La Federación Internacional de Fútbol confirmó este martes que venderá entradas a 60 dólares para los 104 partidos del torneo, incluida la final.
Poco más de seis meses restan para que comience el Mundial 2026, por lo que los hinchas ya comienzan a planificar sus viajes para seguir a sus selecciones.
A pesar de la ilusión de los aficionados por acompañar a sus países en una Copa del Mundo, una de las mayores polémicas de esta edición, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, han sido los altos precios de las entradas.
Cuando los valores más bajos para conseguir tickets oscilaban entre 120 y 265 dólares, fueron muchas las críticas dirigidas a la Federación Internacional de Fútbol, por lo que este martes la organización decidió dar un giro a la situación.
El organismo encabezado por Gianni Infantino comunicó que los aficionados de las selecciones clasificadas a la cita planetaria podrán adquirir entradas a un precio de 60 dólares.
Este tipo de boleto podrá adquirirse para partidos de todas las rondas del torneo y serán las federaciones participantes las encargadas de su distribución. Dichas entradas corresponderán al 50% de las asignaciones que la FIFA entrega a cada federación.
Según reporta el propio ente rector, hasta la tercera etapa del proceso de ventas ya han sido más de 20 millones las personas que han intentado conseguir tickets.
