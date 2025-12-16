;

Fútbol femenino: constituyen oficialmente el primer sindicato de jugadoras profesionales en Chile

La nueva orgánica sustituye a la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF).

Este martes, el fútbol femenino de Chile dio un paso importante en torno a su proyección en el mundo del deporte.

Esto luego que se diera un cambio a nivel orgánico, considerando que se constituyó el Sindicato de Jugadoras de Fútbol Profesional.

Este nuevo organismo sustituirá a la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF), que era una corporación sin fines de lucro.

Javiera Moreno fue escogida como la presidenta del Sindicato de Jugadoras de Fútbol Profesional, la cual marca un avance en el proceso de la Ley de Profesionalización del Fútbol Femenino.

"Durante años funcionamos como una organización de trabajadoras, pero la figura sindical nos permite dar un salto cualitativo. Hoy contamos con reconocimiento legal pleno, capacidad real de negociación colectiva y una estructura democrática permanente para defender nuestros derechos”, remarcó la líder de este nuevo sindicato.

Esta orgánica es heredera del trabajo desarrollado por ANJUF desde su creación en 2016, cuando un grupo de jugadoras decidió organizarse frente a la falta de actividad de la selección femenina y la inexistencia de condiciones laborales básicas en la liga. Desde entonces, la organización impulsó avances clave como la cobertura médica para jugadoras y la incidencia legislativa que derivó en leyes fundamentales para erradicar el abuso, el acoso y la precarización en el deporte.

“Que sea un sindicato de mujeres y que sea el sindicato de mujeres más grande de nuestro país nos enorgullece, pues las hemos acompañado en este proceso tanto de la constitución del sindicato, como también el proceso necesario de fiscalización de la Ley de profesionalización del Fútbol Femenino”, señaló Sergio Santibáñez, director del Trabajo, presente también en la ceremonia.

Sindicato de Jugadoras de Fútbol Profesional

