;

Premios The Best 2025: así votaron Nicolás Córdova, Gabriel Suazo y Danilo Díaz al mejor jugador del mundo

Pese a que la presea quedó en manos de Ousmane Dembélé, solo uno de los representantes chilenos lo ubicó en el primer puesto.

Javier Catalán

Premios The Best 2025: así votaron Nicolás Córdova, Gabriel Suazo y Danilo Díaz al mejor jugador del mundo

Este martes se entregaron los premios The Best de la FIFA, ceremonia que, al igual que el Balón de Oro, premia a los mejores futbolistas de la temporada.

En la edición de este año, el consagrado como mejor jugador masculino fue Ousmane Dembélé, futbolista del Paris Saint-Germain, quien fue la gran figura en la primera Champions League del conjunto francés.

Al igual que en el Balón de Oro, el ganador de estos premios se elige mediante votación de representantes de todas las federaciones afiliadas a la FIFA. En este caso, votan el entrenador de cada selección, el capitán y un periodista.

Revisa también:

ADN

En el caso de Chile, Nicolás Córdova, Gabriel Suazo y, en representación de Radio ADN, Danilo Díaz, fueron los encargados de elegir al mejor jugador del mundo.

El seleccionador nacional ubicó en el primer lugar a Vitinha (PSG), en el segundo puesto a Pedri (FC Barcelona) y como tercero al ganador del premio, Ousmane Dembélé.

Por su parte, el lateral del Sevilla sí votó en primer lugar por Dembélé, seguido por Lamine Yamal, mientras que en la tercera ubicación apareció Nuno Mendes, también del conjunto parisino.

En representación de ADN Deportes, Danilo Díaz eligió a Vitinha como el mejor, dejó como su escolta a Lamine Yamal y cerró el podio con Ousmane Dembélé.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad