Premios The Best 2025: así votaron Nicolás Córdova, Gabriel Suazo y Danilo Díaz al mejor jugador del mundo

Este martes se entregaron los premios The Best de la FIFA, ceremonia que, al igual que el Balón de Oro, premia a los mejores futbolistas de la temporada.

En la edición de este año, el consagrado como mejor jugador masculino fue Ousmane Dembélé, futbolista del Paris Saint-Germain, quien fue la gran figura en la primera Champions League del conjunto francés.

Al igual que en el Balón de Oro, el ganador de estos premios se elige mediante votación de representantes de todas las federaciones afiliadas a la FIFA. En este caso, votan el entrenador de cada selección, el capitán y un periodista.

En el caso de Chile, Nicolás Córdova, Gabriel Suazo y, en representación de Radio ADN, Danilo Díaz, fueron los encargados de elegir al mejor jugador del mundo.

El seleccionador nacional ubicó en el primer lugar a Vitinha (PSG), en el segundo puesto a Pedri (FC Barcelona) y como tercero al ganador del premio, Ousmane Dembélé.

Por su parte, el lateral del Sevilla sí votó en primer lugar por Dembélé, seguido por Lamine Yamal, mientras que en la tercera ubicación apareció Nuno Mendes, también del conjunto parisino.

En representación de ADN Deportes, Danilo Díaz eligió a Vitinha como el mejor, dejó como su escolta a Lamine Yamal y cerró el podio con Ousmane Dembélé.