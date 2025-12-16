El inesperado nuevo destino que podría tener Ben Brereton: lejos de Inglaterra y Europa

Ben Brereton podría volver a cambiar de club. A mediados de este 2025, el delantero nacional partió a préstamo al Derby County y, si bien ha sido titular en la mayoría de los partidos de la actual temporada en la Championship, solo ha convertido un gol en 16 encuentros jugados.

Por ese motivo, su continuidad en el elenco inglés no está asegurada, más aún considerando que su pase pertenece al Southampton, club que adquirió al seleccionado chileno desde Villarreal a cambio de 7 millones de dólares.

Es en ese contexto donde surgió un posible nuevo destino para “Big Ben”, aunque lejos del fútbol europeo. Según informó Sky Sports, el Toronto FC está interesado en el fichaje del atacante de 26 años.

“Hasta el momento, el club de la MLS no se ha puesto en contacto oficialmente con el ‘Soton’, pero sí está explorando las condiciones”, apuntó el citado medio.

De momento, habrá que esperar en las próximas semanas para ver que pasará con el futuro de Ben Brereton, quien pese a ser uno de los jugadores titulares del Derby County, podría ver con buenos ojos ser protagonista en la MLS.