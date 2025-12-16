Donald Trump toma radical decisión contra Venezuela y advierte que durará “hasta que devuelvan todo lo que nos robaron”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la orden de un “bloqueo total y completo” a los petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela, endureciendo la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El anuncio fue realizado a través de Truth Social y estuvo acompañado de advertencias de carácter militar.

Trump afirmó que Venezuela está “completamente rodeada por la mayor Armada jamás reunida en la historia de Sudamérica”, señalando que el despliegue naval seguirá aumentando. Según sostuvo, la medida busca impedir que el régimen utilice el petróleo como fuente de financiamiento.

El mandatario acusó al “ilegítimo régimen de Maduro” de usar petróleo robado para “financiarse, terrorismo de drogas, trata de personas, asesinato y secuestro”.

“Devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo”

Además, aseguró que la presión se mantendrá “hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron”.

La decisión se da tras la reciente incautación de un petrolero sancionado frente a la costa venezolana y en el marco de operativos navales que Washington ha vinculado a la lucha contra el narcotráfico..

“Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación”, afirmó Trump, agregando que los activos reclamados “deben ser devueltos a Estados Unidos, inmediatamente”.