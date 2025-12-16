;

Donald Trump toma radical decisión contra Venezuela y advierte que durará “hasta que devuelvan todo lo que nos robaron”

El mandatario anunció una ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro, acusándolo de financiar actividades criminales y advirtiendo un mayor despliegue militar en la región.

Martín Neut

Donald Trump

Donald Trump / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la orden de un “bloqueo total y completo” a los petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela, endureciendo la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El anuncio fue realizado a través de Truth Social y estuvo acompañado de advertencias de carácter militar.

Revisa también:

ADN

Trump afirmó que Venezuela está “completamente rodeada por la mayor Armada jamás reunida en la historia de Sudamérica”, señalando que el despliegue naval seguirá aumentando. Según sostuvo, la medida busca impedir que el régimen utilice el petróleo como fuente de financiamiento.

El mandatario acusó al “ilegítimo régimen de Maduro” de usar petróleo robado para “financiarse, terrorismo de drogas, trata de personas, asesinato y secuestro”.

“Devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo”

Además, aseguró que la presión se mantendrá “hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron”.

La decisión se da tras la reciente incautación de un petrolero sancionado frente a la costa venezolana y en el marco de operativos navales que Washington ha vinculado a la lucha contra el narcotráfico..

“Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación”, afirmó Trump, agregando que los activos reclamados “deben ser devueltos a Estados Unidos, inmediatamente”.

ADN

Publicación Donald Trump

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad