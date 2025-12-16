Nicolás Maduro lanza advertencia a José Antonio Kast: “Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano”
El líder del chavismo defendió a los migrantes venezolanos en Chile, afirmando que “son gente de bien que aporta (...) y ahora son amenazados”.
Nicolás Maduro le exigió al presidente electo chileno, José Antonio Kast, “respetar” a los venezolanos en Chile, al cuestionar sus promesas de expulsar a los migrantes irregulares, a los que vincula con la criminalidad.
En su programa semanal de televisión, el líder del chavismo se lanzó contra Kast: “Podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!”.
Revisa también
“Tenga cuidado. Deje quieto a quien quieto está, la migración venezolana tiene derechos, la constitución chilena se lo debe garantizar”, agregó. Aun así, recomendó a los venezolanos regresar al país.
Nicolás Maduro anuncia plan especial de apoyo
Según el medio venezolano VTV, Nicolás Maduro dijo que los migrantes venezolanos “son gente de bien que aporta en Chile (...) y ahora son amenazados con que les quitarán sus bienes, sus viviendas, sus carros para luego ser expulsados”.
En ese contexto, anunció “un plan especial de apoyo para los venezolanos en Chile que quieran regresar a través del programa gubernamental Vuelta a la Patria”, consignó el medio venezolano La Patilla.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.