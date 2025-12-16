;

Nicolás Maduro lanza advertencia a José Antonio Kast: “Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano”

El líder del chavismo defendió a los migrantes venezolanos en Chile, afirmando que “son gente de bien que aporta (...) y ahora son amenazados”.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images | Agencia UNO

Getty Images | Agencia UNO

Nicolás Maduro le exigió al presidente electo chileno, José Antonio Kast, “respetar” a los venezolanos en Chile, al cuestionar sus promesas de expulsar a los migrantes irregulares, a los que vincula con la criminalidad.

En su programa semanal de televisión, el líder del chavismo se lanzó contra Kast: “Podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!”.

Revisa también

ADN

“Tenga cuidado. Deje quieto a quien quieto está, la migración venezolana tiene derechos, la constitución chilena se lo debe garantizar”, agregó. Aun así, recomendó a los venezolanos regresar al país.

Nicolás Maduro anuncia plan especial de apoyo

Según el medio venezolano VTV, Nicolás Maduro dijo que los migrantes venezolanos “son gente de bien que aporta en Chile (...) y ahora son amenazados con que les quitarán sus bienes, sus viviendas, sus carros para luego ser expulsados”.

En ese contexto, anunció “un plan especial de apoyo para los venezolanos en Chile que quieran regresar a través del programa gubernamental Vuelta a la Patria”, consignó el medio venezolano La Patilla.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad