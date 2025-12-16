Nicolás Maduro lanza advertencia a José Antonio Kast: “Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano”

Nicolás Maduro le exigió al presidente electo chileno, José Antonio Kast, “respetar” a los venezolanos en Chile , al cuestionar sus promesas de expulsar a los migrantes irregulares, a los que vincula con la criminalidad.

En su programa semanal de televisión, el líder del chavismo se lanzó contra Kast: “Podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!”.

“Tenga cuidado. Deje quieto a quien quieto está, la migración venezolana tiene derechos , la constitución chilena se lo debe garantizar”, agregó. Aun así, recomendó a los venezolanos regresar al país.

Nicolás Maduro anuncia plan especial de apoyo

Según el medio venezolano VTV, Nicolás Maduro dijo que los migrantes venezolanos “son gente de bien que aporta en Chile (...) y ahora son amenazados con que les quitarán sus bienes, sus viviendas, sus carros para luego ser expulsados”.