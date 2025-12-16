;

Disney está trabajando para que JARVIS, el asistente de Iron Man, sea una realidad

A nivel empresarial interno, y aprovechando su acuerdo con OpenAI, ya utilizan DisneyGPT.

José Campillay

Durante las últimas jornadas, en un contexto donde la industria cinematográfica mantiene cierta distancia con el uso de la inteligencia artificial, Disney ha hecho noticia con su inclusión con miras al futuro.

Recientemente, desde la casa del ratón Mickey llegaron a un acuerdo con Sora, la plataforma de videos generativos de OpenAI, para licenciar su propiedad intelectual que considera más de 200 personajes.

Esto refleja un interés de la firma por trabajar en base a las nuevas tecnologías que sin dudas aporta en el desarrollo de su contenido multimedia, más allá de las series y películas.

Bajo este escenario, The Walt Disney Company implementó un conjunto de recursos para sus trabajadores, destacando un chatbot denominado ‘DisneyGPT’ que incorpora frases emblemáticas de la compañía.

DisneyGPT se presenta como un aliado para tareas cotidianas, desde abrir tickets de soporte técnico hasta revisar nóminas o finanzas de proyectos; en un correo del 2 de octubre se lanzó su beta como “nuevo partner en productividad” para “desbloquear la magia de tu imaginación”.

Su actualización de diciembre permite cargar archivos Excel y PowerPoint, e incluye “una colección verificada de citas de Walt Disney etiquetadas por temas como imaginación, perseverancia y liderazgo”, junto a prompts como si estás “listo para una aventura encantadora”.

J.A.R.V.I.S en desarrollo

Además, según revelaron algunos empleados directos, en su acelerada apuesta por la IA con herramientas internas, están desarrollando un proyecto bajo el nombre de JARVIS, un agente más avanzado inspirado en el asistente de Iron Man.

Actualmente se encuentra en etapas iniciales y asoma como un sistema autónomo capaz de ejecutar acciones por cuenta propia, superando las capacidades de DisneyGPT.

No está completamente horneado aún”, indicó un alto ejecutivo con conocimiento directo de los planes de IA. En la misma línea, un gerente de Disney enfatizó: “Definitivamente es algo que quieren que todos adoptemos más”.

Preocupaciones y cautela

Aunque siete de ocho empleados consultados usan regularmente DisneyGPT para redacciones simples como correos, tres expresaron temor a que la IA reemplace puestos laborales y afecte la seguridad del empleo.

El directivo con visión estratégica advirtió: “Si usas IA en todo, va a ser contraproducente”, ya que carece del “toque personalizado” humano y requiere creatividad genuina.

En su portal interno de políticas de inteligencia artificial, Disney subraya un “enfoque responsable y centrado en el humano”, sin perder esa esencia.

“Los humanos son, y seguirán siendo, el motor creativo de la compañía. Creemos, fundamentalmente, que la creatividad y curiosidad humana son inmensas y únicas —y están en el corazón de Disney”, consigna.

