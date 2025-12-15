Así es el nuevo vendaje “inteligente” que acelera la cicatrización de heridas en un 25%
La innovación monitorea la herida en tiempo real y activa procesos biológicos clave para una recuperación más rápida.
Un equipo de científicos desarrolló un vendaje “inteligente” capaz de acelerar la cicatrización de heridas graves en un 25%, según un estudio publicado en la revista Nature Biotechnology.
El dispositivo fue creado por investigadores de la Universidad de Stanford y combina estimulación eléctrica con biosensores, permitiendo monitorear la herida y activar su proceso de curación al mismo tiempo.
El vendaje cuenta con una capa electrónica ultradelgada, del grosor de un cabello humano, y un hidrogel flexible que transmite impulsos eléctricos al tejido dañado. Esta estimulación mejora el flujo sanguíneo, reduce infecciones y acelera el cierre de la herida.
Las pruebas preclínicas en ratones mostraron no solo una curación más rápida, sino también una mejor regeneración de la piel y menor formación de cicatrices, explicó el investigador principal Yuanwen Jiang.
Además, el sistema puede detectar señales de infección mediante sensores de temperatura y ajustar automáticamente el tratamiento.
Finalmente, en el informe los científicos señalaron que esperan perfeccionar el diseño y avanzar hacia futuras pruebas en humanos, con miras a transformar el tratamiento de heridas crónicas y complejas.
