Disney abre su universo a la inteligencia artificial: Sora podrá crear videos con héroes de Marvel, Pixar, Star Wars y más

Es de público conocimiento que dentro de la industria cinematográfica se mantiene cierta distancia y una mirada aún hostil a la incorporación indiscriminada de la inteligencia artificial, sin embargo, poco a poco se van estableciendo puentes.

En este contexto, durante las últimas horas se dio a conocer una noticia que remeció al mundo del entretenimiento y la tecnología digital, ya que se logró un increíble acuerdo entre dos firmas importantes de cada sector que marca un hito.

Y es que The Walt Disney Company cerró un convenio con Sora, la plataforma de videos generativos de OpenAI, para licenciar su propiedad intelectual que considera más de 200 personajes.

Se trata de una operación de $1.000 millones de dólares que le permitirá a los usuarios de la popular herramienta de IA crear videos utilizando icónicos rostros (y voces) de firmas como Marvel, Pixar, Star Wars y el propio Disney.

Otro punto a destacar, y que hace aún más relevante esta alianza conforme a la distribución masiva de material, es que ChatGPT Images también podrá transformar “algunas pocas palabras” ingresadas por usuarios en ilustraciones, utilizando el gran abanico de personajes.​

Dentro de las franquicias más exitosas encontramos nombres como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Lilo, Stitch, Ariel, Bella, Bestia, Cenicienta, Baymax, Simba, Mufasa, Pantera Negra, Capitán América, Deadpool, Groot, Iron Man, Loki, Thor, Thanos, Darth Vader, Han Solo, Luke Skywalker, Leia, el Mandaloriano y Yoda., entre muchos otros.

De esta manera, podremos ver a todos ellos y muchos más provenientes de otras películas o series en diferentes situaciones y escenarios propuestos libremente por los usuarios de OpenAI y sus plataformas.

Límites establecidos

Disney aclaró que el acuerdo no incluye semejanzas o voces de artistas, ni permite que OpenAI utilice su propiedad intelectual para entrenar modelos de IA.

Tampoco vincula cuentas de usuarios de Sora con cuentas de Disney, incluida Disney+. Esta estructura protege tanto los derechos de los creadores como la privacidad de los usuarios.​

Más allá de la licencia, Disney se convertirá en un “cliente importante” de OpenAI, utilizando sus interfaces de programación (API) para desarrollar nuevos productos y experiencias, incluidos los destinados a Disney+. La compañía también desplegará ChatGPT para uso operativo interno.​

En la plataforma de streaming, los suscriptores podrán ver selecciones curadas de videos generados con Sora. Se espera que Sora y ChatGPT Images comiencen a generar videos inspirados en fans con los personajes licenciados de Disney a partir de inicios de 2026.​