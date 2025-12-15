;

VIDEO. Comienza la producción del primer auto volador del mundo: así es el modelo eléctrico que promete cambiar la movilidad

Se trata de uno de los avances más significativos en la materia.

José Campillay

Comienza la producción del primer auto volador del mundo: así es el modelo eléctrico que promete cambiar la movilidad

No hay dudas de que los autos voladores han sido un anhelo y especie de ‘tema pendiente’ del avance de la tecnología, sobre todo en tiempos modernos con una gran disposición de herramientas.

De todas formas, los intentos no han sido pocos y a lo largo de los años son varias las empresas que han hecho sus esfuerzos logrando algunos avances significativos.

Bajo este escenario, durante las últimas jornadas se dio a conocer que la compañía Alef Aeronautics dio otro paso histórico al comenzar la fabricación del Model A Ultralight, considerado el primer automóvil volador en entrar en producción masiva de forma oficial.

Este vehículo eléctrico, con capacidades tanto de vuelo como de conducción terrestre, promete transformar la movilidad en entornos urbanos congestionados y estará disponible para clientes selectos a inicios de 2026.

Revisa también:

Getty Images

Desarrollado en las instalaciones de Silicon Valley, el Model A destaca por su diseño 100% eléctrico, equipado con cuatro motores en cada rueda para facilitar el desplazamiento por carretera.

El vehículo ofrece un rango de conducción de 220 millas (poco más de 354 km.) y un alcance de vuelo de 110 millas (poco más de 284 km.), permitiendo evadir el tráfico tradicional mediante despegues y aterrizajes verticales.

“Estamos felices de reportar que la producción del primer automóvil volador ha comenzado según lo programado (...) finalmente podemos despegar con la producción”, expresó Jim Dukhovny, CEO de la firma californiana.

ADN

Precios y demanda sobre lo esperado

El precio inicial de preventa es de $300,000 dólares, dirigido inicialmente a clientes seleccionados que realizarán pruebas exhaustivas en condiciones reales antes de la producción a gran escala.

A la fecha, la demanda ha superado expectativas, con 3.500 pedidos previos superando los $1.000 millones de dólares en reservas.

El prototipo inicial se presentó hace casi diez años, seguido del lanzamiento del Model A en 2022 y un video pionero este año mostrando su vuelo sobre tráfico.​

Este hito posiciona a Alef como líder en vehículos aéreos personales, combinando innovación sostenible con funcionalidad híbrida reminiscentes de ficciones cinematográficas.

Las pruebas iniciales garantizarán seguridad antes de una comercialización amplia, abriendo puertas a una era donde los límites entre tierra y aire se difuminan en el transporte diario.

