Calor extremo, vientos de 100 km/h y lluvias: revisa el pronóstico para esta semana de contrastes en Chile

Chile se prepara para una semana muy dinámica en materia meteorológica, con calor intenso en el centro-sur, fuertes vientos en la Patagonia y varias jornadas con precipitaciones que se irán desplazando desde la zona austral hacia el centro del país.

El panorama también incluye nubosidad costera y tormentas aisladas en el norte, especialmente en sectores cordilleranos.

En el extremo sur, la semana estará marcada por un temporal de viento y lluvia que afectará a la Patagonia, con rachas que llegarán hasta los 100 km/h en algunos sectores.

Según el pronóstico, Villa O’Higgins puede tener vientos de entre 80 y 90 km/h (...) mientras que en Puerto Natales y Punta Arenas el viento soplará hasta los 80 km/h en horas de la tarde.

En la Región de Aysén el escenario no será muy distinto: durante la tarde del martes, las rachas se intensificaron en los alrededores de Cochrane, Coyhaique y Puerto Aysén, superando los 70 km/h, configurando un escenario complejo para el transporte y las actividades al aire libre.

En el centro-sur, un gran anticiclón, acompañado de una vaguada costera y una dorsal cálida, está impulsando las temperaturas a valores extremos en diversas zonas de Chile central, del norte y también en el sur del país en el comienzo de esta semana.

El calor y el viento se combinarán de manera especialmente delicada en la Región de La Araucanía, del Biobío y del Ñuble, donde se esperan temperaturas por sobre los 30 °C, con vientos soplando desde el sur a más de 50 km/h, lo que enciende las alarmas por los incendios forestales en la zona.

El llamado 'surazo’ tendrá sus jornadas más intensas entre martes y miércoles, extendiéndose incluso hacia el tramo norte de la zona central; en Valparaíso el viento alcanzará los 40 a 50 km/h , afectando la sensación térmica y el estado del mar.

Sistema frontal y lluvias

El potente anticiclón comenzará a debilitarse el miércoles 17, lo que abrirá una brecha para que un sistema frontal avance hacia la zona sur, donde dejará precipitaciones a contar de la noche del día jueves.

Aunque el núcleo de lluvias más abundantes de este sistema se concentrará en el sur, la proyección de la vaguada en altura favorecerá el desarrollo de nubosidad e inestabilidad en la cordillera de la zona central.

Entre el viernes y el sábado, esa nubosidad cordillerana dejará chubascos y la posibilidad de tormentas eléctricas entre las regiones de Valparaíso y O’Higgins.

En el sur, las precipitaciones se extenderán sobre La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El sábado, el ingreso de aire más frío empujará el frente hacia el norte, llevando las precipitaciones hasta la Región del Biobío. El domingo, el frente avanzará en altura por la zona central, dejando una jornada nubosa y mucho más fresca que las de este comienzo de semana.

Norte con tormentas marginales y nubes costeras

En la zona norte, el tiempo seguirá siendo mayormente seco, pero con actividad convectiva focalizada en altura. Las tempestades estarán presentes en la frontera con Bolivia, asociadas al desarrollo típico de tormentas estivales en el altiplano.

Sin embargo, desde el jueves tendrán más posibilidades de adentrarse por la cordillera de la Región de Arica y Parinacota, aumentando el riesgo de chubascos y tormentas eléctricas aisladas en sectores cordilleranos.

En la franja costera, dominarán las nubes bajas durante las mañanas. El miércoles se extenderán entre Atacama y la Región de Valparaíso.

Hacia el cierre de la semana, el viernes, las nubes se extenderán aún más hacia el sur por el litoral, cubriendo el cielo matinal desde Atacama y hasta la Región del Biobío, antes de ceder paso a cielos más despejados en horas de la tarde.

