;

Vuelven los fuegos artificiales en la Torre Entel: autoridades confirman el regreso del evento de año nuevo

También se anunció la participación de artistas como Américo, La Noche y Princesa Alba.

José Campillay

Vuelven los fuegos artificiales en la Torre Entel: autoridades confirman el regreso del evento de año nuevo

En medio de rumores y especulaciones, y luego de varias pistas, anunció el regreso de los fuegos artificiales en el icónico show de Año Nuevo de la Torre Entel, prometiendo un espectáculo de primer nivel.

La noticia llegó por parte de la propia compañía y las autoridades locales, que después de siete años celebrando sin pirotecnia retoman una tradición que ya parecía olvidada y superada.

Revisa también:

ADN

Desde la empresa, en conjunto con la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana, preparan una producción de 15 minutos que fusiona mil drones y 7 mil monotiros de pirotecnia, a cargo de la productora Groupe F de Francia.

Además, el evento, que espera congregar hasta 400 mil personas como en ediciones pasadas, contará con actuaciones musicales de Américo, La Noche, Princesa Alba y la presentación de DJ Isabella Serafini.

“Estamos trabajando para que esta sea la mejor fiesta de Año Nuevo del país, recuperando nuestras calles, devolviendo la celebración a la ciudad y levantando una tradición que pertenece a todos los santiaguinos”, escribió el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en redes sociales.

Por su parte el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, mencionó que, “para empezar bien el 2026, vamos a generar todas las condiciones desde el punto de vista del ordenamiento del espacio público y de la coordinación con Carabineros para que sea un evento seguro para la familia“.

Razones de la interrupción y renovación tecnológica

Hay que recordar que esta celebración tradicional se realizó por última vez el 1 de enero de 2019. La incertidumbre tras el Estallido Social impidieron desarrollarlo para 2020 y después fue consecuencia de la pandemia.

Ya desde 2022 en adelante, las autoridades pertinentes y la administración de Entel tomaron la decisión de no retomar el evento por temas de seguridad y otras razones relacionadas con el entorno.

Patricia Muñoz, gerenta de Comunicaciones Corporativas de Entel, afirmó que “este 2026 marcará no solo un regreso, sino una renovación completa del espectáculo“, destacando la implementación de ”tecnología de vanguardia que transformará la Torre en un faro de celebración”.​

De todas formas, la noticia ha generado opiniones divididas en redes sociales y entre la comunidad, con un sector que pone sobre la mesa el cuidado de personas que padecen condiciones de cuidado especial, así como también la consideración de los animales.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad