Vuelven los fuegos artificiales en la Torre Entel: autoridades confirman el regreso del evento de año nuevo

En medio de rumores y especulaciones, y luego de varias pistas, anunció el regreso de los fuegos artificiales en el icónico show de Año Nuevo de la Torre Entel, prometiendo un espectáculo de primer nivel.

La noticia llegó por parte de la propia compañía y las autoridades locales, que después de siete años celebrando sin pirotecnia retoman una tradición que ya parecía olvidada y superada.

Desde la empresa, en conjunto con la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial Metropolitana, preparan una producción de 15 minutos que fusiona mil drones y 7 mil monotiros de pirotecnia, a cargo de la productora Groupe F de Francia.

Además, el evento, que espera congregar hasta 400 mil personas como en ediciones pasadas, contará con actuaciones musicales de Américo, La Noche, Princesa Alba y la presentación de DJ Isabella Serafini.

“Estamos trabajando para que esta sea la mejor fiesta de Año Nuevo del país, recuperando nuestras calles, devolviendo la celebración a la ciudad y levantando una tradición que pertenece a todos los santiaguinos”, escribió el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en redes sociales.

Por su parte el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, mencionó que, “para empezar bien el 2026, vamos a generar todas las condiciones desde el punto de vista del ordenamiento del espacio público y de la coordinación con Carabineros para que sea un evento seguro para la familia“.

Razones de la interrupción y renovación tecnológica

Hay que recordar que esta celebración tradicional se realizó por última vez el 1 de enero de 2019. La incertidumbre tras el Estallido Social impidieron desarrollarlo para 2020 y después fue consecuencia de la pandemia.

Ya desde 2022 en adelante, las autoridades pertinentes y la administración de Entel tomaron la decisión de no retomar el evento por temas de seguridad y otras razones relacionadas con el entorno.

Patricia Muñoz, gerenta de Comunicaciones Corporativas de Entel, afirmó que “este 2026 marcará no solo un regreso, sino una renovación completa del espectáculo“, destacando la implementación de ”tecnología de vanguardia que transformará la Torre en un faro de celebración”.​

De todas formas, la noticia ha generado opiniones divididas en redes sociales y entre la comunidad, con un sector que pone sobre la mesa el cuidado de personas que padecen condiciones de cuidado especial, así como también la consideración de los animales.