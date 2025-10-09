Año Nuevo en el Mar: Valparaíso anuncia fuegos artificiales para celebrar la llegada del 2026

01 de Enero de 2016/VIÑA DEL MAR Vista de los fuegos artificiales durante la celebración de año nuevo en la Bahía de Viña del Mar y Valparaiso. FOTO:DAVID CORTES SEREY/AGENCIAUNO,

Valparaíso se prepara para recibir el 2026 con su tradicional espectáculo de fuegos artificiales, tras la reciente aprobación del Concejo Municipal que adjudicó la organización del evento a la empresa El Vaquero.

La noticia fue destacada por la alcaldesa Camila Nieto, quien aseguró que este año la ciudad retomará la celebración con todos los elementos que han hecho del evento un referente internacional.

Agencia Uno Ampliar

“Valparaíso tendrá fuegos artificiales y serán coordinados también con nuestra ciudad vecina para que sea un show a la altura”, señaló la autoridad. La jefa comunal recordó que la ciudad siempre se ha caracterizado por este festejo y que la confirmación del espectáculo da certezas a quienes dependen del turismo y los servicios asociados a la fecha.

La alcaldesa explicó que, debido a que la legislación anterior para el evento había sido declarada desierta, existía incertidumbre sobre la realización del show. “Este Año Nuevo Valparaíso nuevamente se va a vestir de fiesta”, afirmó, destacando el trabajo que se realiza para que la celebración tenga un sello propio, capaz de potenciar el reconocimiento internacional que la ciudad ya posee.

El espectáculo de Año Nuevo en el Mar es uno de los más esperados en Chile, y cada año atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales. La coordinación con ciudades vecinas permitirá un despliegue más organizado y seguro, además de garantizar que la experiencia visual desde distintos puntos de la bahía sea impactante.

Asimismo, la alcaldesa indicó que se están preparando medidas para que la celebración sea accesible, inclusiva y segura, cuidando tanto a los turistas como a los habitantes de la ciudad.