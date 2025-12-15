“¡Dios mío! Gracias“: Así celebraron Daniela Aránguiz y Cuco Cerda el triunfo de José Antonio Kast

La jornada electoral del domingo 14 de diciembre marcó la proclamación de José Antonio Kast como presidente electo de Chile para el período 2026-2030.

Tras conocerse los resultados, las calles se llenaron de celebraciones, con banderas y cánticos, mientras algunos grupos exhibieron imágenes de Augusto Pinochet y alusiones a Miguel Krassnoff.

El festejo también alcanzó a Daniela Aránguiz y José Manuel “Cuco” Cerda, quienes compartieron registros en redes sociales mostrando su entusiasmo. En uno de los videos, ambos aparecen bailando el jingle que Kast utilizó en la primera vuelta y haciendo el número 5 con las manos. En medio del registro, el influencer comentó: “Oye, no es por nada, pero llegó a salir el sol”.

Por su parte, la panelista de Sígueme publicó otra historia en Instagram con una imagen de las cifras que confirmaron la victoria del líder republicano, acompañada del mensaje: “¡Dios mío! Gracias”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la exintegrante de Mekano expresa cercanía con posiciones de derecha. Por ejemplo, en una ocasión compartió fotografías junto al expresidente brasileño Jair Bolsonaro —hoy detenido por golpismo— escribiendo: “Con mi presidente”.

Además de Daniela Aránguiz y Cuco Cerda, otros figuras del espectáculo como Mauricio Pinilla, Gissella Gallardo, Cristián de la Fuente, Catalina Pulido, Sebastián Eyzaguirre, Claudia Schmidt, Rosemarie Dietz, Yuyuniz Navas, Maximiliano Bolocco, Marité Matus, Nano Calderón y Dominique Gallegos también se sumaron a las celebraciones.