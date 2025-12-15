Durante esta jornada, el Presidente de la República, Gabriel Boric, recibió en el Palacio de La Moneda a José Antonio Kast, el flamante ganador de la Segunda Vuelta Presidencial.

A través de sus redes sociales, el Mandatario señaló que “tal como acordamos ayer en el tradicional llamado telefónico, recibí en el Palacio de La Moneda al presidente electo, José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola, para tener una reunión de trabajo que de inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar”.

“La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país”, agregó Boric.

Mientras que desde el equipo de Kast, indicaron que el Presidente electo “realizó una visita protocolar a La Moneda, donde fue recibido por el Presidente Gabriel Boric, y algunos ministros de su gabinete”.

“La invitación la hizo ayer Gabriel Boric durante la conversación telefónica que tuvieron luego del triunfo de Kast”, detallaron.

Finalmente, los equipos de Boric y Kast se reunieron para acordar una transición de forma ordenada, mientras que más tarde, tanto el Mandatario como el Presidente electo sostendrán una conversación privada.