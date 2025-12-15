“Lo mejor para Chile”: futbolista de La Roja celebra el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial

José Antonio Kast se convirtió en el nuevo Presidente de Chile para el periodo 2026-2030, tras superar a Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial, obteniendo más del 58% de los votos.

Desde varios lugares del país hubo celebraciones por el triunfo del candidato del Partido Republicano. Y uno que también se sumó a los festejos fue el futbolista de la selección chilena, Benjamín Kuscevic.

A través de sus redes sociales, el jugador formado en Universidad Católica publicó una foto donde aparece posando junto a Kast y su esposa, María Pía Adriasola.

En la publicación, el defensa de La Roja escribió: “Siempre queriendo lo mejor para Chile. Un orgullo”.