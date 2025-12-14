;

VIDEO. Matthei y resultado de la segunda vuelta presidencial en Chile: “Vamos a ver qué es lo que sucede a partir de marzo...”

Pasadas las 17:00 horas, la exalcaldesa llegó hasta su local de votación en el Duoc UC de Antonio Varas.

Nelson Quiroz

14 de diciembre de 2025/PROVIDENCIA La Excandidata presidencial Evelyn Matthei llega hasta el Instituto Duoc en providencia para emitir su sufragio, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025. FOTO: CRISTÓBAL RAMÍREZ/AGENCIAUNO

La votación de Evelyn Matthei en la segunda vuelta presidencial volvió a concentrar la atención mediática y digital durante la tarde de este domingo 14 de diciembre.

Pasadas las 17:00 horas, la exalcaldesa llegó hasta su local de votación en el Duoc UC de Antonio Varas, en Providencia, en medio de un amplio despliegue de prensa y una intensa reacción en redes sociales.

Tal como había ocurrido en días previos, su aparición no pasó inadvertida. Las cámaras captaron su ingreso y salida del recinto, mientras en plataformas como X se multiplicaban los comentarios tanto por su vestimenta, que volvió a incluir accesorios rojos, como por su disposición a enfrentar brevemente a los medios tras emitir su sufragio.

La escena se dio en un ambiente marcado por la expectación política y por el interés en conocer su lectura del escenario electoral, luego de quedar fuera de la carrera presidencial en primera vuelta.

Tras emitir su sufragio, la exministra entregó definiciones más claras sobre el panorama político que se abre tras la elección. En ese contexto, afirmó que todo indicaría que el vencedor de la jornada sería José Antonio Kast.

“Yo creo que todo indica que va a ganar hoy día José Antonio Kast. Y, por lo tanto, vamos a ver qué es lo que sucede a partir de marzo. Yo creo que hay mucha gente que efectivamente está esperando que los adultos mayores no paguen contribuciones, por ejemplo. Estamos todos viendo cómo van a poder recortar los 6 millones de dólares en 18 meses. Eso no va a ser fácil. Y, obviamente, que estamos viendo también cómo lleva a cabo todos los planes que tenía el de Escudo-Frontera o algo así, se llamaba", expresó.

