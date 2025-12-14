;

VIDEOS. Siguió con el rojo: el supuesto “guiño” de Matthei a la hora de votar que volvió loco a internet en la segunda vuelta

La exalcaldesa llegó a votar pasadas las 17:00 horas, desatando una ola de interpretaciones y bromas en redes sociales.

Nelson Quiroz

Captura CHV

Captura CHV

Durante la jornada eleccionaria de este domingo 14 de diciembre, la llegada de Evelyn Matthei a votar en la segunda vuelta presidencial no pasó inadvertida.

🔴 Elecciones Presidenciales 2025 en vivo: resultados en el extranjero, conteo del Servel y quién gana la segunda vuelta entre Kast y Jara hoy 🔴

Pasadas las 17:00 horas, la exalcaldesa acudió al local de votación ubicado en el Duoc UC de Antonio Varas, vestida con un atuendo que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales: zapatos y cinturón rojos, y un pañuelo en las tonalidades, que acapararon la atención y dieron pie a todo tipo de interpretaciones.

ADN

Captura TVN

Apenas se emitieron las imágenes por televisión, usuarios de X comenzaron a comentar masivamente el look de Matthei, asociando el color rojo, tradicionalmente vinculado a la izquierda, como una supuesta “señal” política de apoyo a la candidatura de Jeannette Jara en desmedro de José Antonio Kast.

Revisa también

ADN

El fenómeno no surgió de la nada. Tras quedar fuera de la segunda vuelta, Matthei experimentó un inesperado giro en su relación con las redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, donde comenzó a publicar videos de maquillaje, rutinas diarias y recomendaciones personales.

En ese contexto, el uso reiterado de elementos rojos, cosmetiqueros, flores y accesorios, fue ampliamente comentado por seguidores, muchos de los cuales interpretaron estos gestos como “guiños” políticos, en tono irónico o derechamente humorístico.

Votación de segunda vuelta

Y todo continuo este domingo 14 de diciembre, donde las redes sociales se llenaron de comentarios tras la llegada de Mathhei a sufragar. “Matthei con zapatos y pañuelo rojo”, “se confirma la teoría conspirativa” y “todos sabemos por quién votó”, fueron algunos de los mensajes que se viralizaron en cuestión de minutos.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad