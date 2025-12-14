Durante la jornada eleccionaria de este domingo 14 de diciembre, la llegada de Evelyn Matthei a votar en la segunda vuelta presidencial no pasó inadvertida.

Pasadas las 17:00 horas, la exalcaldesa acudió al local de votación ubicado en el Duoc UC de Antonio Varas, vestida con un atuendo que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales: zapatos y cinturón rojos, y un pañuelo en las tonalidades, que acapararon la atención y dieron pie a todo tipo de interpretaciones.

Apenas se emitieron las imágenes por televisión, usuarios de X comenzaron a comentar masivamente el look de Matthei, asociando el color rojo, tradicionalmente vinculado a la izquierda, como una supuesta “señal” política de apoyo a la candidatura de Jeannette Jara en desmedro de José Antonio Kast.

El fenómeno no surgió de la nada. Tras quedar fuera de la segunda vuelta, Matthei experimentó un inesperado giro en su relación con las redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, donde comenzó a publicar videos de maquillaje, rutinas diarias y recomendaciones personales.

En ese contexto, el uso reiterado de elementos rojos, cosmetiqueros, flores y accesorios, fue ampliamente comentado por seguidores, muchos de los cuales interpretaron estos gestos como “guiños” políticos, en tono irónico o derechamente humorístico.

Votación de segunda vuelta

Y todo continuo este domingo 14 de diciembre, donde las redes sociales se llenaron de comentarios tras la llegada de Mathhei a sufragar. “Matthei con zapatos y pañuelo rojo”, “se confirma la teoría conspirativa” y “todos sabemos por quién votó”, fueron algunos de los mensajes que se viralizaron en cuestión de minutos.

Evelyn Matthei votando con pañuelo rojo, cinturón rojo y zapatos rojos



😍#Elecciones2025 #Eleccioneschile2025 pic.twitter.com/7M4L3CpgfS — H (@hernan_sr) December 14, 2025

Jajajaja, Evelyn Matthei, votando con pañuelo y cinturón rojo 😁

Ella dice que apoya a Kast, es solo una presión política.

Sus mensajes subliminales lo dicen todo. 😁 — Amine Al 🇵🇸🇨🇱 (@Sole55722054) December 14, 2025

EVELYN MATTHEI VOTANDO DE ZAPATOS CINTURÓN Y PAÑUELO ROJO WEONAS pic.twitter.com/g1uY5ekblH — lola💖💖 (@LolaMuchac35635) December 14, 2025