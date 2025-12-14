;

VIDEO. Tenso punto de prensa: Constanza Santa María es abucheada por adherentes de José Antonio Kast

El momento se vivió tras la votación del republicano en Paine.

Nelson Quiroz

Agencia Uno - Mega

Agencia Uno - Mega

Un momento incómodo se registró este domingo durante un punto de prensa del candidato presidencial José Antonio Kast en la comuna de Paine, luego de que adherentes presentes abuchearan a la periodista y conductora de Mega, Constanza Santa María, cuando tomó la palabra para realizar una pregunta.

🔴 Elecciones Presidenciales 2025 en vivo: resultados en el extranjero, conteo del Servel y quién gana la segunda vuelta entre Kast y Jara hoy 🔴

El episodio ocurrió al inicio de la ronda de consultas tras el sufragio, en medio de la segunda vuelta electoral de este 14 de diciembre, cuando la comunicadora se identificó y anunció que tenía dos preguntas para el candidato.

En ese instante, parte del público comenzó a manifestar su rechazo con pifias, lo que obligó al republicano a intervenir para frenar la situación y pedir respeto hacia la prensa.

ADN

14 de diciembre de 2025 / PAINE El candidato Presidencial del partido Republicano, llega a votar al colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, en la segunda vuelta Presidencial. En la imagen, FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

“Yo les voy a pedir que desde el primer día nosotros mostremos respeto. No hay nada más importante que la prensa para que se nos fiscalice a todos”, señaló Kast, solicitando además que se mantuviera un clima adecuado durante la actividad.

Revisa también

ADN

“Más allá de que también podemos ser objeto de programas, si la prensa lo hace con respeto, nosotros también tenemos que mostrar una diferencia desde antes, incluso si se da la posibilidad de ganar. Y eso tiene que ser permanente en el tiempo”, agregó.

Tras la intervención del candidato, Constanza Santa María pudo continuar con su pregunta, la que apuntaba a una denuncia pública realizada por el comando de Jeannette Jara, relacionada con presuntas denuncias de usuarios en redes sociales, según un comunicado difundido por esa campaña.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad