Un momento incómodo se registró este domingo durante un punto de prensa del candidato presidencial José Antonio Kast en la comuna de Paine, luego de que adherentes presentes abuchearan a la periodista y conductora de Mega, Constanza Santa María, cuando tomó la palabra para realizar una pregunta.

El episodio ocurrió al inicio de la ronda de consultas tras el sufragio, en medio de la segunda vuelta electoral de este 14 de diciembre, cuando la comunicadora se identificó y anunció que tenía dos preguntas para el candidato.

En ese instante, parte del público comenzó a manifestar su rechazo con pifias, lo que obligó al republicano a intervenir para frenar la situación y pedir respeto hacia la prensa.

14 de diciembre de 2025 / PAINE El candidato Presidencial del partido Republicano, llega a votar al colegio Ana María Mogas, en la comuna de Paine, en la segunda vuelta Presidencial. En la imagen, FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

“Yo les voy a pedir que desde el primer día nosotros mostremos respeto. No hay nada más importante que la prensa para que se nos fiscalice a todos”, señaló Kast, solicitando además que se mantuviera un clima adecuado durante la actividad.

“Más allá de que también podemos ser objeto de programas, si la prensa lo hace con respeto, nosotros también tenemos que mostrar una diferencia desde antes, incluso si se da la posibilidad de ganar. Y eso tiene que ser permanente en el tiempo”, agregó.

Tras la intervención del candidato, Constanza Santa María pudo continuar con su pregunta, la que apuntaba a una denuncia pública realizada por el comando de Jeannette Jara, relacionada con presuntas denuncias de usuarios en redes sociales, según un comunicado difundido por esa campaña.