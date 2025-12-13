Zamorano vuelve a jugar en las canchas de Pinto Durán: “Es una alegría volver a nuestra casa” / Jorge Diaz Honorato

Durante este sábado, y en el marco de los trabajos de la selección chilena sub 16, el joven plantel nacional tuvo un especial invitado para afinar detalles de cara a su estreno en la Copa UC el próximo martes.

Hablamos de un histórico artillero de La Roja, Iván Zamorano, que tras varios años volvió a vestirse de corto en Juan Pinto Durán.

“Siempre es una alegría volver a nuestra casa, acá se empezaron a fraguar tantos sueños maravillosos con mi selección, es un sitio muy importante desde la perspectiva de nuestros sueños y metas”, comentó “Bam Bam” a la página oficial de la ANFP tras entregar consejos tanto a través de la definición como para proyectar su carrera.

“Uno lo único que quiere es tratar de tener éxito en la vida y defender esa camiseta a muerte, como tantas veces lo hice. Volver y entregarles un mensaje de proyección, el camino a seguir, me pone muy contento”, planteó Iván Zamorano, que compartió también con el gerente de selecciones, Felipe Correa, y el jefe técnico de las selecciones juveniles, Nicolás Córdova.

“Ver al Nico y su cuerpo técnico, que están trabajando muy duro para llevar una nueva planificación, un nuevo mensaje, me pone muy contento”, cerró el histórico excapitán de La Roja.