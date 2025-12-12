Copa UC 2025: esta es la programación del torneo sub 17 / Cruzados

La inauguración del Claro Arena no solo le permitió a la UC volver a ejercer su localía, sino también retomar otros eventos asociados.

Es el caso de la Copa UC, tradicional torneo amistoso de categoría sub 17, el cual volverá a disputarse tras siete años.

El campeonato se desarrollará en el Claro Arena, con tres días de fase de grupos, los que tendrán a seis selecciones sub 17 entre los ocho conjuntos que participarán.

El grupo A de la Copa UC tendrá a los cruzados compitiendo con Colombia, Perú y Qatar. En tanto, el grupo B lo componen Independiente del Valle, Argentina, Chile y Venezuela.

Los dos mejores equipos pasarán a las semifinales, que se disputarán el viernes 19, siendo el sábado 20 el día de la gran definición.

Programación Copa UC Sub 17 2025

Martes 16 de diciembre

09:30 hrs – Colombia vs. Perú (Grupo A)

11:35 hrs – Independiente del Valle vs. Venezuela (Grupo B)

18:00 hrs – Universidad Católica vs. Qatar (Grupo A)

20:05 hrs – Chile vs. Argentina (Grupo B)

Miércoles 17 de diciembre

09:30 hrs – Qatar vs. Colombia (Grupo A)

11:35 hrs – Argentina vs. Independiente del Valle (Grupo B)

18:00 hrs – Chile vs. Venezuela (Grupo B)

20:05 hrs – Universidad Católica vs. Perú (Grupo A)

Jueves 18 de diciembre

09:30 hrs – Chile vs. Independiente del Valle (Grupo B)

11:35 hrs – Perú vs. Qatar (Grupo A)

18:00 hrs – Venezuela vs. Argentina (Grupo B)

20:05 hrs – Universidad Católica vs. Colombia (Grupo A)