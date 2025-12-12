Copa UC 2025: esta es la programación del torneo sub 17
El campeonato juvenil volverá a disputarse luego de siete años y contará con seis selecciones.
La inauguración del Claro Arena no solo le permitió a la UC volver a ejercer su localía, sino también retomar otros eventos asociados.
Es el caso de la Copa UC, tradicional torneo amistoso de categoría sub 17, el cual volverá a disputarse tras siete años.
El campeonato se desarrollará en el Claro Arena, con tres días de fase de grupos, los que tendrán a seis selecciones sub 17 entre los ocho conjuntos que participarán.
El grupo A de la Copa UC tendrá a los cruzados compitiendo con Colombia, Perú y Qatar. En tanto, el grupo B lo componen Independiente del Valle, Argentina, Chile y Venezuela.
Los dos mejores equipos pasarán a las semifinales, que se disputarán el viernes 19, siendo el sábado 20 el día de la gran definición.
Programación Copa UC Sub 17 2025
Martes 16 de diciembre
09:30 hrs – Colombia vs. Perú (Grupo A)
11:35 hrs – Independiente del Valle vs. Venezuela (Grupo B)
18:00 hrs – Universidad Católica vs. Qatar (Grupo A)
20:05 hrs – Chile vs. Argentina (Grupo B)
Miércoles 17 de diciembre
09:30 hrs – Qatar vs. Colombia (Grupo A)
11:35 hrs – Argentina vs. Independiente del Valle (Grupo B)
18:00 hrs – Chile vs. Venezuela (Grupo B)
20:05 hrs – Universidad Católica vs. Perú (Grupo A)
Jueves 18 de diciembre
09:30 hrs – Chile vs. Independiente del Valle (Grupo B)
11:35 hrs – Perú vs. Qatar (Grupo A)
18:00 hrs – Venezuela vs. Argentina (Grupo B)
20:05 hrs – Universidad Católica vs. Colombia (Grupo A)
