Exentrenador de Jaime Vargas avala su arribo a Colo Colo: "Su edad y potencial de desarrollo son ilimitados"

Aunque no ha pasado ni una semana respecto del cierre de la Primera B, los equipos ya han comenzado a movilizarse en torno a la conformación de sus cuerpos técnicos.

Es así como Unión San Felipe oficializó a Luis Landeros como el encargado de enmendar el rumbo de campañas que han coqueteado con el descenso a la Segunda División Profesional.

“San Felipe viene de dos años durísimos, peleando bien abajo, con preocupaciones de descenso. El primer objetivo es establecer un proceso de competencia que permita tener un año más competitivo, idealmente de mitad de tabla hacia arriba. Esperamos estar en la zona de discusión”, reconoció el nuevo entrenador del “Uní-Uní” en diálogo con ADN Deportes, afrontando lo duro que será la temporada 2026 en términos más allá de lo deportivo.

“La B va a estar dura por temas presupuestarios, hay pago de multa que merma el presupuesto anual, va a estar más complejo. Eso afecta la logística, con todos los partidos en el norte, con Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, y qué decir al sur con Temuco y Puerto Montt. Tendremos que viajar mucho, hay que manejar una buena logística”, reconoció Luis Landeros.

Su última experiencia como entrenador fue en Deportes Recoleta, donde dirigió y consolidó como titular en la portería a Jaime Vargas, que suena fuerte para llegar a Colo Colo, opción que su exdirector técnico validó.

“Es un muchacho tremendamente equilibrado y con condiciones deportivas envidiables. Su edad y potencial de desarrollo son ilimitados. Sería maravilloso para él llegar a un equipo grande, por la presión y el crecimiento, más allá de si va como segundo. Le va a hacer crecer mucho, se merece esta oportunidad”, cerró Luis Landeros en ADN Deportes.