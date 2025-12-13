Hasta 34ºC: emiten aviso por altas temperaturas en la Región Metropolitana y otras 5 regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por altas temperaturas para la Región Metropolitana y otras cinco regiones del país.

De acuerdo al organismo, el fenómeno se debe a una “dorsal en altura”, afectando a distintas zonas de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Las altas temperaturas se registrará entre la mañana del lunes 15 y la noche del martes 16 de diciembre, con máximas que podrían llegar hasta los 35 grados .

Estas son las altas temperaturas pronosticadas

Región Metropolitana:

Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Ampliar

Región de Atacama:

Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Ampliar

Región de Coquimbo:

Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Ampliar

Región de Valparaíso:

Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Ampliar

Región de O’Higgins:

Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Ampliar

Región del Maule: