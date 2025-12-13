Hasta 34ºC: emiten aviso por altas temperaturas en la Región Metropolitana y otras 5 regiones del país
El fenómeno se debe a la presencia de una “dorsal en altura”, lo que elevará los termómetros en los próximos días.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por altas temperaturas para la Región Metropolitana y otras cinco regiones del país.
De acuerdo al organismo, el fenómeno se debe a una “dorsal en altura”, afectando a distintas zonas de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.
Las altas temperaturas se registrará entre la mañana del lunes 15 y la noche del martes 16 de diciembre, con máximas que podrían llegar hasta los 35 grados.
Estas son las altas temperaturas pronosticadas
- Región Metropolitana:
- Región de Atacama:
- Región de Coquimbo:
- Región de Valparaíso:
- Región de O’Higgins:
- Región del Maule:
