Hasta 34ºC: emiten aviso por altas temperaturas en la Región Metropolitana y otras 5 regiones del país

El fenómeno se debe a la presencia de una “dorsal en altura”, lo que elevará los termómetros en los próximos días.

Ruth Cárcamo

Agencia Uno

Agencia Uno | Imagen referencial

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por altas temperaturas para la Región Metropolitana y otras cinco regiones del país.

De acuerdo al organismo, el fenómeno se debe a una “dorsal en altura”, afectando a distintas zonas de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Las altas temperaturas se registrará entre la mañana del lunes 15 y la noche del martes 16 de diciembre, con máximas que podrían llegar hasta los 35 grados.

Estas son las altas temperaturas pronosticadas

  • Región Metropolitana:
ADN

Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

  • Región de Atacama:
ADN

Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

  • Región de Coquimbo:
ADN

Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

  • Región de Valparaíso:
ADN

Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

  • Región de O’Higgins:
ADN

Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

  • Región del Maule:
ADN

Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

