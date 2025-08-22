El valle del Elqui se tiñe de blanco: registran caída de nieve en la región de Coquimbo
Varios videos muestran el comienzo de la nevazón en Alcohuaz, comuna de Paihuano.
El sistema frontal que se siente en varias regiones de Chile dejó un registro que sorprendió a los habitantes y vecinos del Valle del Elqui. Se trata de una inusual nevazón en Alcohuaz, comuna de Paihuano.
La mañana de este viernes comenzó a caer nieve en esa zona, caída de agua-nieve en Horcón y abundante lluvia en otras localidades de la región de Coquimbo.
Según datos de Meteo La Serena, en Alcohuaz habían caído más de 6 milímetros de precipitaciones, antes de que comenzara a nevar. Varios videos en redes sociales muestran cómo se ha manifestado el sistema frontal que en otras localidades.
Los registros: