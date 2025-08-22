El valle del Elqui se tiñe de blanco: registran caída de nieve en la región de Coquimbo / Pantallazo X

El sistema frontal que se siente en varias regiones de Chile dejó un registro que sorprendió a los habitantes y vecinos del Valle del Elqui. Se trata de una inusual nevazón en Alcohuaz, comuna de Paihuano.

La mañana de este viernes comenzó a caer nieve en esa zona, caída de agua-nieve en Horcón y abundante lluvia en otras localidades de la región de Coquimbo.

Según datos de Meteo La Serena, en Alcohuaz habían caído más de 6 milímetros de precipitaciones, antes de que comenzara a nevar. Varios videos en redes sociales muestran cómo se ha manifestado el sistema frontal que en otras localidades.

Los registros: