En el marco del homenaje a Fernando Saavedra, Gustavo Dalsasso valoró el apoyo que recibieron durante su carrera por parte del exentrenador, hoy delicado de salud.

Carlos Madariaga

Patricio Barrera

Destacan el legado de Nelson Acosta en la despedida del fútbol de uno de sus exdirigidos en Everton / Twitter @evertonsadp / Agencia Uno

Durante la jornada de este sábado, en el Sausalito de Viña del Mar, se vivió un día especial, pues se desarrolló la despedida de un emblema de Everton, Fernando Saavedra.

Al respecto, varias de las figuras que compartieron con él en el equipo que fuera campeón en 2008 se hicieron presentes.

Entre estos hay que considerar al exportero Gustavo Dalssaso, quien conversó con ADN Deportes. “Es un lindo homenaje, qué bueno que se pudo concretar. Muchas veces en los equipos de provincia no hay mucho y que Fernando sea el primero en ser homenajeado es una muy buena iniciativa de la directiva, él se lo merece. Es lindo que hayan podido juntarse algunos y lo más importante, el reconocimiento a un jugador que dio la vida por estos colores”, resaltó, sin dejar pasar a un ilustre ausente de la despedida de Fernando Saavedra.

Hablamos del entrenador de dicho equipo campeón con Everton, Nelson Acosta, quien se encuentra resguardado en su hogar tras diversas complicaciones médicas derivadas del Alzheimer que padece.

“Es un gran líder, el responsable de distintas hazañas, que se opacó un poco con el descenso. Le tenemos un gran cariño y respeto, es lamentable que una persona tan inteligente, dinámica, inquieta, esté pasando este mal momento. Le mando un saludo a su familia”, repasó, valorando el legado de “Don Nelson”.

“Era un gran estratega, elegía jugadores picados, con hambre. Tenía un muy buen liderazgo dentro del camarín, serio, bravo, pero siempre te iba a bancar si le entregabas todo en los entrenamientos. Tenía bien marcados los momentos, de cuándo se podía comer un asado, tomar una cerveza, y cuándo ser riguroso. Para mí tenía ese liderazgo nato, de la vieja escuela. Tengo los mejores recuerdos para él”, cerró Gustavo Dalssaso en ADN Deportes.

