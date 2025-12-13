Trabajadores del Poder Judicial rechazan modificar el criterio para elegir la presidencia de la Corte Suprema y hace llamado a “defender la tradición” / VICTOR HUENANTE

A dos días de que el Pleno de la Corte Suprema defina a su nueva presidencia para el período 2026-2027, la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD) manifestó su rechazo a eventuales modificaciones en el procedimiento histórico de designación.

Mediante una declaración pública, el gremio advirtió sobre la posibilidad de que “se alteren las bases de un procedimiento histórico, que tiene dos siglos de vigencia”, y sostuvo que este mecanismo ha contribuido a “dar estabilidad, continuidad institucional” y a proyectar una señal de “imparcialidad” en el máximo tribunal.

Si bien APRAJUD reconoció que “es urgente y muy necesario un cambio estructural” en el sistema de nombramientos judiciales —especialmente tras los casos de corrupción vinculados al denominado caso Audios—, enfatizó que el actual contexto exige preservar prácticas que han funcionado.

“Una de sus crisis más grandes”

“Hoy el Poder Judicial enfrenta una de sus crisis más grandes de su historia”, señalaron, apuntando a una afectación directa a la credibilidad de la judicatura.

En ese escenario, defendieron la tradición de elegir a la ministra o ministro de mayor antigüedad, afirmando que esta fórmula “evita las sospechas de alineamientos circunstanciales, disputas intestinas o presiones que afecten directamente la independencia judicial”.

Finalmente, APRAJUD hizo un llamado “respetuoso, pero firme” a que la decisión que adopte el Pleno se tome con “sentido institucional y altura de miras”, resguardando la estabilidad, la probidad y una tradición que —afirmaron— ha dado certeza al Poder Judicial por más de 200 años.