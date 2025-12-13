;

Trabajadores del Poder Judicial rechazan modificar el criterio para elegir la presidencia de la Corte Suprema y hace llamado a “defender la tradición”

En la antesala de la votación del Pleno, APRAJUD advirtió que cambios no justificados podrían afectar la independencia judicial y la credibilidad del máximo tribunal.

Martín Neut

Trabajadores del Poder Judicial rechazan modificar el criterio para elegir la presidencia de la Corte Suprema y hace llamado a “defender la tradición”

Trabajadores del Poder Judicial rechazan modificar el criterio para elegir la presidencia de la Corte Suprema y hace llamado a “defender la tradición” / VICTOR HUENANTE

A dos días de que el Pleno de la Corte Suprema defina a su nueva presidencia para el período 2026-2027, la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD) manifestó su rechazo a eventuales modificaciones en el procedimiento histórico de designación.

Mediante una declaración pública, el gremio advirtió sobre la posibilidad de que “se alteren las bases de un procedimiento histórico, que tiene dos siglos de vigencia”, y sostuvo que este mecanismo ha contribuido a “dar estabilidad, continuidad institucional” y a proyectar una señal de “imparcialidad” en el máximo tribunal.

Revisa también:

ADN

Si bien APRAJUD reconoció que “es urgente y muy necesario un cambio estructural” en el sistema de nombramientos judiciales —especialmente tras los casos de corrupción vinculados al denominado caso Audios—, enfatizó que el actual contexto exige preservar prácticas que han funcionado.

“Una de sus crisis más grandes”

“Hoy el Poder Judicial enfrenta una de sus crisis más grandes de su historia”, señalaron, apuntando a una afectación directa a la credibilidad de la judicatura.

En ese escenario, defendieron la tradición de elegir a la ministra o ministro de mayor antigüedad, afirmando que esta fórmula “evita las sospechas de alineamientos circunstanciales, disputas intestinas o presiones que afecten directamente la independencia judicial”.

Finalmente, APRAJUD hizo un llamado “respetuoso, pero firme” a que la decisión que adopte el Pleno se tome con “sentido institucional y altura de miras”, resguardando la estabilidad, la probidad y una tradición que —afirmaron— ha dado certeza al Poder Judicial por más de 200 años.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad