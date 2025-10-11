Corte Suprema se pronuncia por polémico cargamento de piernas humanas retenido en el aeropuerto

Santiago

La Corte Suprema resolvió poner fin al extenso conflicto judicial por los cargamentos que contenían un total de 30 piernas humanas importadas desde Estados Unidos por el Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico (CEMQ).

El material, destinado a la docencia y formación de profesionales de la salud, permanece retenido desde septiembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Santiago.

En una decisión unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal rechazó el recurso de amparo económico presentado por el CEMQ, argumentando que dicha acción “no es idónea para salvaguardar” el derecho a desarrollar una actividad económica, puesto que debe ajustarse a las normas sanitarias vigentes.

Revisa también Revelan que hay 30 piernas humanas varadas en el aeropuerto de Santiago hace casi un año

El fallo respaldó la postura del Ministerio de Salud, que desde 2024 ha sostenido que la legislación chilena prohíbe expresamente el ingreso de material biológico humano proveniente del extranjero. Según el tribunal, la respuesta de la Subsecretaría de Salud Pública se ajustó correctamente a la regulación y no incurrió en arbitrariedades.

Además, la Corte aclaró que las autorizaciones otorgadas en años anteriores no constituyen un derecho adquirido, por lo que el Minsal puede modificar sus criterios si detecta irregularidades o vacíos normativos.

Tras conocer la resolución, el CEMQ lamentó la medida y llamó a revisar la legislación vigente para permitir el uso académico de material biológico importado. Mientras tanto, las 30 piernas humanas seguirán almacenadas en dependencias de Aduanas, sin posibilidad de ser utilizadas en prácticas médicas o de docencia.