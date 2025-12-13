;

VIDEOS. Pulgar y el Flamengo avanzan sin contrapeso a la final de la Copa Intercontinental

El volante nacional jugó todo el partido en el que se impusieron al Pyramids de Egipto.

Carlos Madariaga

Pulgar y el Flamengo avanzan sin contrapeso a la final de la Copa Intercontinental

Pulgar y el Flamengo avanzan sin contrapeso a la final de la Copa Intercontinental / Mohamed Farag - FIFA

Este sábado, el Flamengo mantuvo la lógica en el desarrollo de la Copa Intercontinental 2025 al clasificarse a la final del torneo.

Luego de haber eliminado al Cruz Azul de México a mediados de semana, el elenco de Río de Janeiro logró imponerse con claridad al Pyramids de Egipto en semifinales.

Erick Pulgar fue titular todo el partido en Al Rayyan y ya a los 24 minutos festejó la apertura de la cuenta tras un cabezazo de Leo Pereira.

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta fue clave para Flamengo, pues así como asistió en el primer tanto, hizo lo propio con otro centro que esta vez conectó Danilo al minuto 52 para el 2-0.

Así las cosas, el cuadro de Erick Pulgar, ya campeón de Copa Libertadores y el Brasileirao, podría coronar un 2025 soñado el miércoles 17 de diciembre, cuando enfrenten al PSG en la final de la Copa Intercontinental.

