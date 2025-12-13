;

Deportes Concepción despeja las dudas y ratifica a Patricio Almendra como entrenador para su retorno a Primera División

El club le brinda un gran espaldarazo al estratega, que había asumido el interinato del plantel en el segundo semestre para finalmente ganar la Liguilla de Ascenso.

José Campillay

Deportes Concepción cerró una gran temporada al conseguir el tan anhelado ascenso a Primera División conquistando la Liguilla. Ahora, tras las celebraciones, se comienza a planificar la temporada 2026 en la máxima categoría de nuestro fútbol.

En este contexto, en medio de muchas especulaciones y rumores, se definió el futuro de su director técnico, Patricio Almendra, artífice de la épica campaña.

A pesar de poner en duda su continuidad, finalmente se ratificó su continuidad: “¡Sigamos rugiendo juntos en primera!“, escribieron en el anuncio oficial compartido en redes sociales.

“El estratega lila continuará siendo parte de nuestro proyecto deportivo institucional que nos devolvió al lugar que merecemos y que seguirá en este nuevo desafío”, escribieron.

De esta manera, el entrenador seguirá siendo una pieza clave del ‘León de Collao’ en su reconstrucción y nueva alza institucional, asumiendo su segunda temporada completa al mando, extendiendo un ciclo que ya suma 40 partidos dirigidos en 2025: 14 victorias, 11 empates y 15 derrotas. ​

Durante la fase regular de la Primera B 2025, Deportes Concepción logró 12 triunfos, 7 empates y 11 caídas, con 42 goles a favor y 38 en contra en 30 partidos jugados para alcanzar un total de 43 puntos que los ubicó en el sexto puesto y clasificar directamente a cuartos de la Liguilla.

Así, a pesar de las dudas e incertidumbre que siempre puedan existir de cara a un nuevo y mayor desafío, hay optimismo en el elenco sureño para un regreso competitivo y a la altura en la Liga de Primera 2026 de la mano de Patricio Almendra.

