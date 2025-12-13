;

VIDEO. Premier League: Chelsea se reencuentra con la victoria en un cómodo triunfo ante Everton

Malo Gusto fue clave con un gol y una asistencia para el triunfo sobre los de Liverpool.

José Campillay

El fútbol a nivel internacional no se detiene y la primera división de la liga inglesa sigue con su apasionante desarrolle desarrollo ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada que dejan mucho para analizar.

Bajo este escenario, la tarde de este sábado 13 de diciembre se enfrentaron Chelsea y Everton por la fecha 16 de la Premier League, con los capitalinos mejor posicionados que los ‘Toffees’.

En el mano a mano disputado en el Stamford Bridge, fueron los ‘Blues’ quienes se quedaron con la victoria por un marcador de 2-0, reencontrándose con el triunfo en la liga luego de dos empates y una derrota.

La apertura de la cuenta llegó a los 21 minutos en los pies de Cole Palmer, quien definió en el vértice izquierdo del área chica con un zurdazo tras un excelente pase filtrado de Malo Gusto (asistencia).

Todo se definió antes de irse al descanso, a los 45′, esta vez por obra de Gusto, quien también pudo definir exigido en la entrada del área chica con un toque sutil y ajustado que dejó sin opciones al arquero. La asistencia con pase atrás fue de Pedro Neto.

Con esto, el Chelsea quedó cuarto en la Premier con 28 puntos, pero aún lejos de la punta y con un partido demás en relación a los primeros. En tanto, el Everton se ubica octavo con 24 unidades. Esto, a la espera de lo que hagan los demás clubes en el resto de la fecha.

