VIDEOS. Con Erick Pulgar titular: Flamengo vence a Cruz Azul y avanza a las semifinales de la Copa Intercontinental

El campeón de la Copa Libertadores se enfrentará en la siguiente ronda al monarca de África en busca de un lugar en la gran final del torneo, donde espera el poderoso PSG.

Bastián Lizama

Flamengo, con Erick Pulgar como titular, venció este miércoles por 2-1 a Cruz Azul en los cuartos de final de la Copa Intercontinental, torneo que reúne a los campeones de todas las confederaciones y se está disputando en Qatar.

El reciente monarca de la Copa Libertadores 2025 tuvo un auspicioso inicio, pues se puso en ventaja rápidamente por medio del gol de Giorgian De Arrascaeta (15′).

Luego de un grosero error defensivo, el volante uruguayo eludió al portero Andrés Gudiño y definió con el arco libre para poner el 1-0 a favor de los dirigidos por Filipe Luís.

A pesar del golpe inicial del cuadro brasileño, el monarca de la Concacaf logró igualar el marcador gracias a Jorge Sánchez (44′), quien se lució con un golazo desde fuera del área para poner el 1-1.

Sin embargo, el “Mengao” consiguió desnivelar la balanza en el complemento y encontró el tanto de la victoria en los pies del propio Giorgian De Arrascaeta (71′), con un balón que ingresó por centímetros a la portería de Cruz Azul.

Sobre el final del partido, Erick Pulgar fue sustituido por Saúl Ñíguez a los 87′. El volante chileno tuvo una correcta actuación en el mediocampo del “Fla”, con un total 70 toques, 87% pases precisos, 8 recuperaciones y 5 entradas.

Ahora, Flamengo se enfrentará en semifinales al campeón de África, Pyramids FC de Egipto. Dicho partido está programado para este sábado 13 de diciembre a las 14:00 horas de Chile en el Estadio Ahmed bin Ali de Rayán.

El ganador de la llave se medirá en la gran final contra el poderoso París Saint-Germain, ganador de la Champions League. La definición por el título se jugará el miércoles 17 diciembre en Doha.

