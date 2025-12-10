Se mueven las bancas en la Primera B: Cobreloa toma decisión clave tras perder la Liguilla y San Felipe tiene nuevo DT

A pocos días del cierre de la temporada del fútbol chileno, el movimiento en las bancas de la Primera B no se detiene y ya son varios los clubes que han confirmado a sus directores técnicos para la campaña 2026.

Uno de ellos es Cobreloa. El cuadro loíno, que perdió la final de la Liguilla de Ascenso a manos de Deportes Concepción, comunicó este miércoles que César Bravo se mantendrá como entrenador del primer equipo.

“Con la misión de darle continuidad al trabajo realizado durante el 2025, anunciamos oficialmente la renovación del contrato del cuerpo técnico para la próxima temporada. ¡Vamos con todo por el 2026!“, escribió el elenco nortino en redes sociales.

Unión San Felipe tiene nuevo DT

Por otro lado, Unión San Felipe presentó a Luis Landeros como su nuevo entrenador. El estratega nacional dirigió esta temporada a Deportes Recoleta, aunque fue destituido en octubre debido a los malos resultados.

“¡Bienvenido a tu nueva casa, Profe! Luis Landeros es el nuevo Director Técnico del Club Deportivo Unión San Felipe", anunció la institución.

Landeros, de 51 años, dirigirá al octavo equipo de su carrera en el fútbol chileno, luego de sus pasos por Unión Temuco, Deportes Valdivia, Deportes Temuco, Iberia, Deportes Puerto Montt, Santiago Morning y el mencionado Recoleta.

En su palmarés, cuenta con un título de Primera B con Deportes Temuco en la temporada 2015-16. Ahora, asumirá el desafío de devolver a Unión San Felipe a la categoría de honor luego de 14 años de ausencia.