VIDEO. Caputto asume el desafío de liderar al campeón del fútbol chileno: “El objetivo es seguir haciendo historia”

El exportero entregó su diagnóstico en torno a los motivos que le permitieron firmar por Coquimbo Unido.

Carlos Madariaga

Caputto asume el desafío de liderar al campeón del fútbol chileno: “El objetivo es seguir haciendo historia”

Desde hace algunos días ya se venía hablando del reemplazante de Esteban González como DT de Coquimbo Unido y hoy sábado se oficializó como su sustituto a Hernán Caputto.

El exportero viene de una destacada campaña con Deportes Copiapó, donde terminó segundo en la Primera B, pero no pudo ganar la Liguilla de Ascenso.

De todas formas, ahora dará el salto para liderar al vigente campeón del fútbol chileno. “Apenas uno llega a Coquimbo uno ve la identidad de la región, los colores por todos lados. El complejo es increíble, lo conocía, pero lo que ha crecido tiene que ver con el crecimiento del club”, explicó en declaraciones a la web oficial de los “piratas”.

Todo en pos de iniciar sus trabajos de cara a la exigente próxima temporada, donde competirán en la Supercopa y la Copa Libertadores.

“Vamos a empezar a planificar ya, tenemos responsabilidades muy importantes al comenzar el 2026. Es importante conversar los objetivos que son claros, seguir haciendo historia y que este equipo siga siendo competitivo”, planteó Hernán Caputto, confiado en las cualidades que tiene Coquimbo Unido y el foco que le dará a la formación de jugadores.

“Espero que se tomen el tiempo para conocerme, los resultados son los que posicionan a un entrenador. Que sepan que va a haber una persona que se va a entregar por entero, conozco el ADN de este club y el fútbol chileno. Creo en el futbolista de casa y acá están formando espectacularmente. Eso es algo que también pensé a la hora de estar acá. Quiero seguir dándole toda la impronta que tiene el club”, cerró el ex DT de la selección chilena sub 17.

