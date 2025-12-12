Se salvó del descenso en la última fecha y ya definió a su DT para el 2026: anuncio oficial

Everton ya proyecta el 2026. Tras una temporada 2025 para el olvido, en la que peleó hasta la última fecha del Campeonato Nacional por evitar el descenso, el cuadro de Viña del Mar definió a su DT para afrontar la próxima campaña en Primera División.

A través de redes sociales, el elenco ruletero anunció que Javier Torrente se mantendrá como entrenador del primer equipo. El estratega argentino asumió el cargo en octubre pasado tras la salida de Mauricio Larriera y seguirá ligado al club por todo el próximo año.

“Junto a él, se mantendrá su equipo de trabajo compuesto por Diego Torrente, como Entrenador Asistente, y Gonzalo Sánchez, como Preparador Físico”, detalló la institución en un comunicado.

“Desde Everton de Viña del Mar le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y en los desafíos que se avecinan. Confiamos en que su liderazgo, experiencia y compromiso serán claves en un año que nos tendrá compitiendo en tres importantes frentes: la Liga de Primera, la Copa de la Liga y la Copa Chile", agregaron.

Por último, Everton le envío un mensaje a sus hinchas: “Esperamos que toda la familia Oro y Cielo nos acompañé con la misma pasión y entrega de siempre, para seguir construyendo juntos el camino de nuestro Club”.