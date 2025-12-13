;

VIDEOS. Con un Raphinha imparable, Barcelona estira su ventaja en el liderato de La Liga Española

El brasileño fue la gran figura para la victoria sobre Osasuna.

Carlos Madariaga

Con un Raphinha imparable, Barcelona estira su ventaja en el liderato de La Liga Española

Con un Raphinha imparable, Barcelona estira su ventaja en el liderato de La Liga Española / Europa Press Sports

Por la fecha 17 de La Liga Española, Barcelona dio este sábado otro golpe en pos de afianzar su liderato en el torneo hispano.

Con un Real Madrid cuestionado luego de su derrota la semana pasada ante el Celta de Vigo, el cuadro catalán apuntó a sacar ventaja de su localía ante Osasuna para ampliar la ventaja.

En un primer tiempo trabado en el Camp Nou, el elenco culé no pudo festejar el tanto de Ferrán Torres al minuto 23, pues el tanto se anuló por una posición fuera de juego.

Sin embargo, en el segundo lapso, Raphinha entregó calma en el Barcelona al abrir la cuenta al minuto 70 con un fantástico remate desde fuera del área.

Luego de ello, el extremo sudamericano se vistió de centro delantero para capturar una pelota suelta para el 2-0 a los 86 minutos.

Con este resultado, Barcelona llegó a 43 puntos, sacándole siete unidades de ventaja al Real Madrid, que este domingo visitará al Alavés apuntando a evitar que su clásico rival se escape aún más en la tabla.

