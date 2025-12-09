;

VIDEOS. FC Barcelona lo pasa mal, pero lo termina dando vuelta ante el Eintracht Frankfurt por la UEFA Champions League

El cuadro ‘catalán’ tuvo que batallar más de la cuenta para dejar los tres puntos en casa ante los alemanes.

Gonzalo Miranda

Barcelona superó al Eintracht por la Champions League

Este martes por la noche en el Viejo Continente arrancó la sexta jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League, instancia donde el FC Barcelona superó con lo gusto al Eintracht Frankfurt.

Fueron los alemanes quienes partieron en ventaja con el sorpresivo golazo de Ansgar Knauff (21′). Sin embargo, en el complemento, un inspirado Jules Koundé (50′ y 53′) con dos cabezazos estableció el definitivo 2-1.

Con la victoria, el FC Barcelona comienza a asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo, pese a que no es definitivo. Quedó decimocuarto (14°) con 10 puntos. Por su parte, los alemanes están en la parte baja de la clasificación con modestas cuatro unidades.

En la próxima fecha, los ‘catalanes’ irán a buscar la clasificación a la República Checa, cuando desafíen al Slavia Praga, aquello el próximo miércoles 21 de enero del 2026.

Mira los goles del partido

