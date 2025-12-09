Este martes por la noche en el Viejo Continente arrancó la sexta jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League, instancia donde el FC Barcelona superó con lo gusto al Eintracht Frankfurt.

Fueron los alemanes quienes partieron en ventaja con el sorpresivo golazo de Ansgar Knauff (21′). Sin embargo, en el complemento, un inspirado Jules Koundé (50′ y 53′) con dos cabezazos estableció el definitivo 2-1.

Con la victoria, el FC Barcelona comienza a asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo, pese a que no es definitivo. Quedó decimocuarto (14°) con 10 puntos. Por su parte, los alemanes están en la parte baja de la clasificación con modestas cuatro unidades.

En la próxima fecha, los ‘catalanes’ irán a buscar la clasificación a la República Checa, cuando desafíen al Slavia Praga, aquello el próximo miércoles 21 de enero del 2026.

Mira los goles del partido

DOBLETE EN UNA RÁFAGA: Koundé firmó el 2-1 de Barcelona vs. Eintracht Frankfurt.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kN9H9STCE3 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 9, 2025

EMPATE CULÉ: Koundé anotó el 1-1 de Barcelona contra Eintracht Frankfurt.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EYg3kwzSvS — SportsCenter (@SC_ESPN) December 9, 2025