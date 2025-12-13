Colo Colo tomó una importante decisión sobre el futuro de Manley Clerveaux

Luego de un mal año en lo deportivo y en lo administrativo, justo en la celebración del centenario, Colo Colo intenta dar vuelta la página rápidamente y comienza a preparar la próxima temporada.

Junto con la controversial decisión de mantener a Fernando Ortiz como director técnico, ahora se inicia la reestructuración del plantel de cara al 2026.

Además de las necesarias incorporaciones para reforzar el equipo, también se habla bastante de las salidas. Pero no solo hay témrinos de vínculo, sino que también hay jugadores que salen a préstamo.

Ese es el destino pretendido para Manley Clerveaux. El joven haitiano de 19 años no ha tenido presencia importante en primer equipo y se encontraba marginado, tanto por decisiones técnicas como por algunos problemas de “rebeldía”.

A pesar de que en sus apariciones fugaces en la Liga de Primera dejan buenas sensaciones, y su desempeño en las categorías menores da para ilusionarse, en Macul sienten que aún no está listo.

Es por eso que la gerencia deportiva de Blanco y Negro tomó la decisión de que el delantero salga a préstamo en búsqueda de más minutos y continuidad para desarrollar su fútbol.

Luego de debutar contra Unión San Felipe por Copa Chile y tener su presentación en Primera contra Deportes Iquique en septiembre, Clerveaux partirá de Colo Colo con la esperanza de ganar más experiencia, tener más roce como profesional y retornar en un mejor nivel buscando una oportunidad en el Monumental.

Sin duda, existen muchas expectativas en torno a él, siendo una de las proyecciones más llamativas en el Cacique. Ahora solo queda esperar a ver dónde continuará con su carrera que recién comienza.