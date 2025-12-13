;

Colo Colo tomó una importante decisión sobre el futuro de Manley Clerveaux

En el Monumental ya comienzan a pensar en el plantel para el 2026.

José Campillay

Cristian Alvarado

Colo Colo tomó una importante decisión sobre el futuro de Manley Clerveaux

Luego de un mal año en lo deportivo y en lo administrativo, justo en la celebración del centenario, Colo Colo intenta dar vuelta la página rápidamente y comienza a preparar la próxima temporada.

Junto con la controversial decisión de mantener a Fernando Ortiz como director técnico, ahora se inicia la reestructuración del plantel de cara al 2026.

Además de las necesarias incorporaciones para reforzar el equipo, también se habla bastante de las salidas. Pero no solo hay témrinos de vínculo, sino que también hay jugadores que salen a préstamo.

Ese es el destino pretendido para Manley Clerveaux. El joven haitiano de 19 años no ha tenido presencia importante en primer equipo y se encontraba marginado, tanto por decisiones técnicas como por algunos problemas de “rebeldía”.

Revisa también:

ADN

A pesar de que en sus apariciones fugaces en la Liga de Primera dejan buenas sensaciones, y su desempeño en las categorías menores da para ilusionarse, en Macul sienten que aún no está listo.

Es por eso que la gerencia deportiva de Blanco y Negro tomó la decisión de que el delantero salga a préstamo en búsqueda de más minutos y continuidad para desarrollar su fútbol.

Luego de debutar contra Unión San Felipe por Copa Chile y tener su presentación en Primera contra Deportes Iquique en septiembre, Clerveaux partirá de Colo Colo con la esperanza de ganar más experiencia, tener más roce como profesional y retornar en un mejor nivel buscando una oportunidad en el Monumental.

Sin duda, existen muchas expectativas en torno a él, siendo una de las proyecciones más llamativas en el Cacique. Ahora solo queda esperar a ver dónde continuará con su carrera que recién comienza.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad