Arturo Vidal compartió una reflexión al estilo de Tony Montana: “Yo solo sé cuánto lloré (...) nadie sabe las heridas que llevo”

Para nadie es secreto que las cosas no están bien en Colo Colo. Luego de mal año en lo deportivo y justo en el centenario del club, tal como era de esperarse, el ambiente no es el mejor en el Monumental.

Uno que atraviesa momentos complejos es Arturo Vidal, estrella y referente que cerró la temporada de mala manera, con un bajo rendimiento personal en la cancha y relaciones turbulentas con técnicos y directivos.

Luego de que Blanco y Negro tomara la controversial decisión de mantener a Fernando Ortiz como director técnico, el ‘King’ asoma como uno de los nombres que podría perder terreno debido a cómo se han ido las cosas entre las partes.

Bajo este escenario, cargado de rumores e incertidumbre, donde el hincha albo es el que absorbe cada problema, Vidal utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión muy especial.

En sus historias de Instagram, el multicampeón publicó un video (compartido desde TikTok) con recorte y edición motivacional, utilizando algunas escenas de la película Scarface con emotivas palabras y el icónico Tony Montana (Al Pacino) de fondo.

“En mi proceso yo solo sé cuánto lloré, las noches de insomnio que pasé, cuánto anhelé que todo fuera diferente y cuántas veces me sentí perdido en la oscuridad de mi propio dolor”, comienza diciendo el registro.

“Nadie sabe las heridas que llevo en el alma, las palabras que me quebraron en silencio ni el peso que tuve que cargar en soledad”, agrega, siendo una de las partes más sentidas del mensaje.

“Por eso no acepto que nadie venga a juzgarme, porque nadie ha caminado con mis zapatos ni ha sentido el vacío de mis sueños rotos”, añade con un tono de orgullo, fiel al estilo y personalidad del jugador colocolino.

“No ha sido fácil”

Alineado con lo que han sido las críticas y el duro momento que ha atravesado Arturo Vidal en su último periodo en Colo Colo, el video apunta a esos procesos agitados que hacen ver todo cuesta arriba.

“Hubo momentos en que la esperanza parecía un espejismo y la fuerza me abandonaba, pero incluso en medio de la tormenta aprendí a levantarme, sanar mis propias heridas y encontrar luz en mi oscuridad”, expresa.

“Este camino no ha sido fácil, pero es mío. Y aunque he haya costado lágrimas y noches sin dormir, sé que cada paso me ha hecho más fuerte. Hoy miro hacia atrás y agradezco de haber tenido el valor de seguir, de luchar por mí, porque ahora sé que mi historia es única y valiosa”, concluye.

Así, con un video motivacional de redes sociales, el ‘Rey’ comparte palabras reflexivas y emotivas que reflejan su proceso y posición de este último tiempo. Con un futuro incierto pero la motivación intacta, solo queda esperar para ver qué le espera en su futuro dentro del fútbol.