“No saben ni una mierda...”: el duro mensaje de un jugador de Colo Colo que fue apartado del primer equipo

Este viernes, Colo Colo venció 4-3 a Everton y clasificó a las semifinales del torneo Proyección en el Fútbol Joven. El gol que le dio el triunfo al “Cacique” fue obra de Manley Clerveaux, quien hace unas semanas fue apartado del primer equipo por decisión del técnico Fernando Ortiz.

Tras el partido, el delantero haitiano publicó una historia en su Instagram, con un duro y desafiante mensaje. “Hablan y hablan y no saben ni una mierda de mí”, escribió.

Vale recordar que la semana pasada, Fernando Ortiz habló con Los Tenores de ADN y explicó que Manley Clerveaux fue apartado del plantel profesional por tener actitudes poco profesionales.

“A mí me sigue gustando como jugador, pero el fútbol profesional requiere de cierto profesionalismo. Cuando un jugador profesional no hace actividades profesionales, entonces hay una pausa. Espere señor, ¿usted quiere ser jugador profesional? Bueno, entonces trabaje como un jugador profesional”, señaló el DT de Colo Colo sobre la situación del joven ariete.

“No sé si indisciplina es la palabra, pero son actos de rebeldía. Yo lo subí a Primera y después con sus compañeros trabaja diferente o tiene actitudes distintas… Si quiere ser jugador profesional, haga lo que le dicen”, sentenció el entrenador albo.