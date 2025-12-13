;

Colo Colo se expone a sanciones: el duro informe por el comportamiento de sus hinchas en la Liga Nacional de Básquetbol

Los albos fueron denunciados por una serie de incidentes en el cuarto partido de la llave ante Colegio Los Leones.

Carlos Madariaga

Las malas noticias no acaban para Colo Colo, que se prepara para recibir un duro castigo por el comportamiento de su hinchada, pero en el básquetbol.

En su último partido de la Liga Chery, cuando finalmente quedaron eliminados en la final de la Conferencia Centro a manos de Colegio Los Leones, parte de la barra protagonizó desórdenes en el Gimnasio Municipal de Puente Alto y las autoridades no dejará pasar el incidente.

Esto considerando que la Gerencia de la Liga Nacional de Básquetbol denunció ante el Tribunal de Disciplina una serie de incidentes.

Entre los más resonantes, está el cuestionar a la barra de Colo Colo por “exponer banderas con mensajes y simbología racista, lo cual está expresamente prohibido y sancionado en las bases de competencia”; además del lanzamiento de papeles a la cancha a falta de 17.3 segundos, obligando a finalizar anticipadamente el partido.

También criticaron a parte de los fanáticos albos en el básquetbol al dañar una de las cajas de activación de chispa fría, uno de los elementos dispuestos para la premiación.

“Además, el operador a cargo fue amenazado verbalmente para impedir el uso del segundo dispositivo, bajo la frase textual dirigida hacia mi persona: “No queremos festejos en nuestra cancha”“, expuso la gerencia de la Liga Nacional de Básquetbol.

Los árbitros solicitaron en varias ocasiones que los hinchas retiraran o evitaran ingresar banderas al campo de juego, debido a que invadían la zona de juego y ponían en riesgo su desarrollo. A pesar de las advertencias, no hubo reacción ni intervención del equipo de seguridad local, al punto de que el encuentro estuvo cerca de ser suspendido por falta de garantías”, se lee en otra de las quejas contra Colo Colo, para lo cual tendrán que presentar sus descargos de cara a evitar sanciones, que pueden implicar tanto castigos monetarios como para ejercer la localía de cara en 2026.

