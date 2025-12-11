;

Colegio Los Leones elimina a Colo Colo para clasificarse a las finales de la Liga Nacional de Básquetbol

El cuadro “felino” cerró en el cuarto partido la llave contra el “Cacique” por el título de la Conferencia Centro.

Carlos Madariaga

Colegio Los Leones elimina a Colo Colo para clasificarse a las finales de la Liga Nacional de Básquetbol

Colegio Los Leones elimina a Colo Colo para clasificarse a las finales de la Liga Nacional de Básquetbol / Instagram @chilelnb

Ayer miércoles se resolvió al primer finalista de la Liga Chery del básquetbol chileno.

Todo luego que Colegio Los Leones volviera por sus fueros para coronarse campeón de la Conferencia Centro.

Colo Colo había generado incertidumbre pues, tras haber perdido los dos primeros juegos de la llave en Quilpué, ganó el tercero por 71-62 en el Gimnasio Irene Velásquez de Puente Alto.

Sin embargo, en la zona sur de Santiago, los “felinos” salieron dispuestos a evitar el quinto compromiso, cuestión que se reflejó en el 39-31 con el que se fueron ganando al entretiempo.

Colo Colo buscó reaccionar y se impuso en el tercer cuarto, pero Colegio Los Leones aceleró a tiempo para abrochar el 75-68 con el que abrocharon el 3-1 en la llave, coronándose campeones de la Conferencia Centro.

Darrol Jones y Terrence Bieshaar fueron los máximos anotadores en el cuadro vencedor, con 20 puntos cada uno, haciendo insuficientes las 15 unidades de Jorge Schuler, el máximo anotador albo de la jornada.

Ahora, Colegio Los Leones espera rival de quien se imponga en la Conferencia Sur, cuestión que se resolverá este viernes en el Gimnasio Municipal de La Unión, donde Club Deportivo Valdivia y Español de Osorno buscarán desempatar la llave que está igualada a 2.

