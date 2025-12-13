;

Confirmadas las Finales de la LNB 2025: revisa las fechas y horarios para la definición del nuevo campeón del básquetbol

Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué y Club Deportivo Valdivia se verán las caras en la lucha por el título.

José Campillay

La Liga Nacional de Básquetbol de Chile no se detiene y continúa con la acción al rojo vivo en etapas decisivas. Hoy, con los cuadros ya definidos, se dio a conocer el calendario para las Finales 2025.

Para esta edición, los candidatos para quedarse con el título nacional son Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué y Club Deportivo Valdivia, dos representantes que siempre dan mucho de qué hablar.

Valdivia se impuso a CD Español de Osorno en una disputada serie por 3-2 consagrándose campeón de la Conferencia Sur.

En tanto, Los Leones vencieron a CSD Colo Colo por un global más cómodo de 3-1 que les permitió quedarse con la Conferencia Centro.

Fechas y horarios de las Finales

Hay que recordar que el campeón nacional de LNB se define al mejor de cinco partidos, por lo que tres se deben jugar sí o sí, con la posibilidad de extenderse hasta el quinto.

A continuación te detallamos la programación:

  • Juego 1: 15 de diciembre - 20:20 hrs. | Colegio Los Leones.
  • Juego 2: 16 de diciembre - 20:30 hrs. | Colegio Los Leones.
  • Juego 3: 19 de diciembre - 20:30 hrs. | Coliseo Municipal.
  • Juego 4: 20 de diciembre - 20:30 hrs. | Coliseo Municipal.
  • Juego 5: 22 de diciembre - 20:30 hrs. | Colegio Los Leones.

