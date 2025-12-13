Confirmadas las Finales de la LNB 2025: revisa las fechas y horarios para la definición del nuevo campeón del básquetbol

La Liga Nacional de Básquetbol de Chile no se detiene y continúa con la acción al rojo vivo en etapas decisivas. Hoy, con los cuadros ya definidos, se dio a conocer el calendario para las Finales 2025.

Para esta edición, los candidatos para quedarse con el título nacional son Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué y Club Deportivo Valdivia, dos representantes que siempre dan mucho de qué hablar.

Valdivia se impuso a CD Español de Osorno en una disputada serie por 3-2 consagrándose campeón de la Conferencia Sur.

En tanto, Los Leones vencieron a CSD Colo Colo por un global más cómodo de 3-1 que les permitió quedarse con la Conferencia Centro.

Fechas y horarios de las Finales

Hay que recordar que el campeón nacional de LNB se define al mejor de cinco partidos, por lo que tres se deben jugar sí o sí, con la posibilidad de extenderse hasta el quinto.

A continuación te detallamos la programación: