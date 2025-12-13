;

VIDEO. ¡Locura! Stephen Curry logra un increíble lanzamiento que cruza toda la cancha y demuestra que es uno de los mejores lanzadores de la NBA

Además, convirtió 39 puntos en el partido pudiendo alcanzar un increíble récord superando a Michael Jordan.

José Campillay

La NBA continúa con el apasionante desarrollo de la temporada 2025-26 ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada que nos dejan mucho para analizar.

Pero como suele suceder en la mejor liga de básquetbol del mundo, hay muchas cosas pasando más allá de los duelos y fuera de la pista central, haciendo que las emociones se vivan al máximo en cada momento.

En este contexto, la pasada noche de viernes, en el cruce de Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves, Stephen Curry nos regaló uno de esos momentos únicos e inolvidables.

Hay que recordar que el ‘Chef’ se encontraba fuera por lesión y regresó para este compromiso, donde comenzó a demostrar desde temprano que estaba más que listo para la acción.

Y es que Curry volvió a lograr un tiro imposible, haciendo esas locuras que solo él sabe hacer. Durante el calentamiento, antes de volver al camarín, encestó lanzando de lado a lado, con el balón cruzando toda la cancha (incluso desde fuera), con una sola mano y deleitando a los presentes.

Tras lograrlo, algo que ya ha hecho unas cuantas veces antes, se fue corriendo al vestuario para prepararse para el juego, dejando claro que estaba preparado y motivado.

En lo que respecta al partido, anotó 39 puntos, logrando un récord histórico al llegar a 94 partidos con +35 puntos desde que cumplió 30 años. Superó la marca de Michael Jordan que registró 93.

Sin embargo, su gran aporte no fue suficiente y los Warriors cayeron por 120 - 127 ante los Timberwolves y se ubican 8º en la Conferencia Oeste con un global de 13-13.

