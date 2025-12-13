Coquimbo Unido ya tiene nuevo entrenador: llega con experiencia en La Roja y La U para defender el título pirata

La temporada 2025 del fútbol chileno ya pasó a la historia, y de qué manera en los libros de Coquimbo Unido, quien se coronó campeón por primera vez en su historia.

Ahora, pensado ya en la próxima campaña, comienzan a armarse y reforzarse para defender su título de la mejor manera posible y representarnos a nivel internacional en la Copa Libertadores.

En ese contexto, durante las últimas horas se oficializó la llegada de su nuevo director técnico tras la partida de Esteban González a Querérato de México.

Se trata nada más y nada menos que de Hernán Caputto, un conocedor del medio y que cuenta con un interesante curriculum que seguirá nutriéndose, ahora comandando el cuadro pirata.

El argentino nacionalizado chileno construyó una sólida carrera como portero en Chile y, tras colgar los guantes, se consolidó como entrenador con roles clave en las divisiones formativas de la Selección Chilena, dirigiendo las categorías Sub-15 y Sub-17, donde impulsó el desarrollo de talentos juveniles.

Su experiencia incluye etapas al frente de Universidad de Chile (también en fútbol formativo), Ñublense y Deportes Copiapó en la Liga de Ascenso, equipo con el que recientemente alcanzó semifinales de liguilla.

Ahora, llegó a un acuerdo con Coquimbo, el actual monarca del fútbol chileno, quienes lo presentan con ilusión y mensaje cargado de optimismo: “¡Mucho éxito en tierra santa, profesor! ¡Siempre con Fuerza y Coraje de COQUIMBANO!“.