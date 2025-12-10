;

Se queda: Blanco y Negro ratifica a Fernando Ortiz como DT de Colo Colo

En votación unánime, el directorio del “Cacique” optó por mantener al argentino en el cargo.

Carlos Madariaga

Cristian Alvarado

Este miércoles se desarrolló una decisiva reunión de directorio en Blanco y Negro, ya proyectando el futuro de Colo Colo.

Uno de los principales temas a resolver era la situación del director técnico, Fernando Ortiz.

Quien llegó a reemplazar a Jorge Almirón no cumplió con el objetivo de al menos haber clasificado al club a Copa Sudamericana, por lo que existían dudas respecto a si seguiría o no en el cargo.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, por unanimidad, el directorio de Blanco y Negro resolvió mantener a Fernando Ortiz en la dirección técnica de Colo Colo.

Así las cosas, el argentino seguirá como líder del “Cacique” por toda la temporada 2026, con lo que ya se comenzarán a resolver también las dudas respecto de la conformación del plantel

