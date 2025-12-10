Se queda: Blanco y Negro ratifica a Fernando Ortiz como DT de Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este miércoles se desarrolló una decisiva reunión de directorio en Blanco y Negro, ya proyectando el futuro de Colo Colo.

Uno de los principales temas a resolver era la situación del director técnico, Fernando Ortiz.

Quien llegó a reemplazar a Jorge Almirón no cumplió con el objetivo de al menos haber clasificado al club a Copa Sudamericana, por lo que existían dudas respecto a si seguiría o no en el cargo.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, por unanimidad, el directorio de Blanco y Negro resolvió mantener a Fernando Ortiz en la dirección técnica de Colo Colo.

Así las cosas, el argentino seguirá como líder del “Cacique” por toda la temporada 2026, con lo que ya se comenzarán a resolver también las dudas respecto de la conformación del plantel