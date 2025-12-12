“Supo cuidarme y llenar todos los espacios”: la dolorosa muerte que enluta a Soledad Onetto a pocos días de Navidad

Soledad Onetto compartió en Instagram la triste noticia de la muerte de Lek, su perro y compañero de tantas aventuras y momentos inolvidables en su vida.

Junto a una imagen en el campo, la periodista escribió: “Gracias Lek por regalarme tu vida entera, entera para mí… Te amaré siempre mi perro, vivirás en mi corazón y dormirás en mi alma“.

Más adelante, en conversación con LUN, recordó cómo llegó a su vida. “Tuve mucha suerte. Me llamaron y corrí a buscarlo. Era un cachorro hermoso (...) Lo subí al auto y lloraba porque extrañaba a su mamá. Lo único que pude ofrecerle fue una vida feliz. Me equivoqué, porque yo fui la que más ganó con el trato. Tuve el mejor compañero de vida por 12 años y fuimos infinitamente felices”, relató.

También explicó el significado de su nombre: “Lek, en mapudungún, significa el acertado. Mi perro supo cuidarme y llenar espacios que solo los perros pueden llenar”.

En su despedida, la conductora de Canal 13 expresó: “He repasado infinidad de recuerdos: corriendo por los cerros, nadando en el mar, en la nieve, arriba de un kayak, viajando, bailando, durmiendo en la cama y, por supuesto, pastoreando ovejas en el sur en un viaje inolvidable. Mi perro fue feliz, pero yo más junto a él”.

Finalmente, la periodista también destacó el vínculo del can con su hijo: “Lek fue un gran compañero desde el embarazo. No se separaba de mi lado. Cuando Borjita llegó a casa (...) desde ese día lo miraba, olfateaba y vigilaba. Lek observó sus primeros pasos y escuchó sus primeras palabras (...) Hasta el último día estuvieron juntos y tuvieron su momento para despedirse”.