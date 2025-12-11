;

Afirman que Vale Roth le fue infiel Miguel de la Fuente con exchico reality: la exchica “Yingo” respondió

La influencer no se quedó en silencio ante el nuevo rumor sobre su vida personal y contó todo.

A. Garzón

Alejandro Basulto

Afirman que Vale Roth le fue infiel Miguel de la Fuente con exchico reality: la exchica “Yingo” respondió

En redes sociales, Valentina Roth hizo frente a las especulaciones que la vinculan sentimentalmente con Camilo Huerta. Las versiones surgieron tras comentarios de Hugo Valencia en Zona de Estrellas.

El periodista explicó que la información provendría de un registro de audio atribuido a Miguel de la Fuente, expareja de la bailarina y padre de sus dos hijas. “Lo estaba compartiendo a algún amigo o alguien cercano. Estaba indignado, puesto que en todos los medios de comunicación lo apuntaban como el responsable del quiebre matrimonial”, relató el comunicador.

Cuando la única mala había sido Valentina Roth, que en todo este tiempo, y cito textual, ‘se lo había estado cagando con Camilo Huerta’”, añadió después.

Revisa también:

ADN

Según Valencia, el odontólogo habría mantenido silencio para resguardar a la madre de sus hijas, soportando que los espacios de farándula lo señalaran como culpable. “Es un audio que él graba, una acusación que él hace, aunque, para ser justos, no entrega ninguna prueba o antecedente que lo haya llevado a tener la certeza de esta supuesta infidelidad”, puntualizó.

Poco después, la exchica Yingo utilizó sus historias de Instagram para responder con ironía. “Oh, de verdad, ya no saben qué más inventar, estoy como así (poker face), estoy marcando ocupado. Cómo qué chucha está pasando”, dijo.

Luego, Valentina Roth añadió: “¿No cachan cuánto dura el posparto? Porque sigo en posparto y no quiero estar más estresada. Basta, ¡basta! Déjenme tranquila”.

