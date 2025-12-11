Terremoto en Fiebre de Baile: participante de los favoritos del público abandona programa por problemas médicos

Esteban Paredes quedó fuera de Fiebre de Baile de Chilevisión luego de que un problema médico le impidiera continuar en competencia.

Según informó el canal, la condición de salud que afecta al exfutbolista hace imposible que siga participando con normalidad en el estelar, donde había destacado por su disciplina y progreso semana a semana.

Ante su retiro forzado, la producción decidió reintegrar a Camila Andrade, la participante más recientemente eliminada. La modelo regresará al programa para ocupar el lugar que dejó Paredes y volverá a la pista de baile en la próxima emisión del espacio.

Desde Chilevisión agradecieron el compromiso y la entrega que Paredes mostró durante su paso por el programa, donde se ganó el cariño del público y sorprendió con una constante evolución artística. El canal destacó además el ambiente de apoyo que generó entre sus compañeros y el aporte que hizo al desarrollo del estelar.