;

Terremoto en Fiebre de Baile: participante de los favoritos del público abandona programa por problemas médicos

Todo se dio a conocer sorpresivamente a través de redes sociales.

Nelson Quiroz

Chilevisión

Chilevisión

Esteban Paredes quedó fuera de Fiebre de Baile de Chilevisión luego de que un problema médico le impidiera continuar en competencia.

Según informó el canal, la condición de salud que afecta al exfutbolista hace imposible que siga participando con normalidad en el estelar, donde había destacado por su disciplina y progreso semana a semana.

ADN

Ante su retiro forzado, la producción decidió reintegrar a Camila Andrade, la participante más recientemente eliminada. La modelo regresará al programa para ocupar el lugar que dejó Paredes y volverá a la pista de baile en la próxima emisión del espacio.

Revisa también

ADN

Desde Chilevisión agradecieron el compromiso y la entrega que Paredes mostró durante su paso por el programa, donde se ganó el cariño del público y sorprendió con una constante evolución artística. El canal destacó además el ambiente de apoyo que generó entre sus compañeros y el aporte que hizo al desarrollo del estelar.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad