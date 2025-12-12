Contraloría alerta sobre 597 equipos sin uso y 15 mil construcciones en zonas de alto riesgo en el Volcán Villarrica

Un informe de auditoría realizado por la Contraloría Regional de La Araucanía en el Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur (OVDAS) reveló la existencia de 597 equipos destinados al seguimiento del volcán Villarrica que permanecen sin utilizar, almacenados en una bodega en Temuco.

Según detalló el organismo dependiente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), algunos de estos instrumentos fueron comprados hace más de 12 años para tareas de monitoreo volcánico.

En esta línea, advierten que se genera “un riesgo para la población en caso de un desastre natural”. También se cuestiona la débil gestión de recursos públicos, con potenciales pérdidas patrimoniales y obsolescencia tecnológica que limitan la prevención de emergencias.

El ente enfatizó que el propósito de la fiscalización es garantizar un empleo adecuado de los fondos estatales y fortalecer los planes de contingencia para salvaguardar a la ciudadanía frente a amenazas naturales.

En paralelo, se identificaron más de 15.000 construcciones ubicadas en zonas de alto riesgo volcánico, ajenas a los planes reguladores comunales e intercomunales.

Estas edificaciones se levantaron “sin sujeción a normativa urbanística ni evaluación previa del riesgo geológico”, incrementando la exposición de la población a eventuales erupciones.

En el sector rural de Chaillupén, comuna de Villarrica, 491 viviendas carecen de cobertura de antenas para el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE), y 130 de ellas se hallan en áreas de alto peligro volcánico, lo que podría impedir la recepción oportuna de avisos críticos.

Contraloría detectó fallas adicionales, como ausencia de control en turnos y validación de pagos a profesionales técnicos, junto con la no implementación del modelo operativo en turnos 7x24.

Ante estas anomalías, se aplicará un reparo al contrato de monitoreo permanente 2021-2024 por 5,55 UF y $42.846.991, derivados de multas no recaudadas y garantías incumplidas.

“El Sernageomin deberá instruir un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas”, concluye el informe.