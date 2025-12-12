¿Hay Ley Seca este domingo por las Elecciones 2025? Cómo funcionarán las botillerías en todas las regiones

Este domingo se realizará la Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales en Chile 2025, donde la ciudadanía deberá elegir entre Jeannette Jara y José Antonio Kast como nuevo Presidente de la República.

Se espera que más de 15 millones de personas acudan a votar en una jornada en la que se esperan bajas temperaturas e incluso lluvias en algunos sectores de la capital.

En ese sentido, y contrario a lo que se podría imaginar, este domingo 14 de diciembre no hay ley seca en las votaciones 2025, puesto que se trata de una medida derogada.

La prohibición dejó de aplicarse desde las pasadas Elecciones Municipales del año 2024, y se repitió para la Primera Vuelta de las Presidenciales.

De esta manera, se puede comprar este tipo de bebidas en cualquier momento, ya sea en supermercados, botillerías o comercios similares.

No obstante, al tratarse de un feriado legal que implica cambios en el funcionamiento del comercio, algunos malls y strip centers administrados bajo una misma razón social estarán cerrados a lo largo de todo el día.